Des dizaines de ressources seront ajoutées , a indiqué une source gouvernementale à Radio-Canada.

En plus de la Gendarmerie royale du Canada (GRC), le gouvernement du Québec a conclu des ententes avec plusieurs partenaires policiers, dont le département de la Sécurité intérieure des États-Unis.

Au cours des dernières années, le ministère québécois de la Sécurité publique faisait appel à ses homologues américains de façon ponctuelle pour certains dossiers, mais la ministre Guilbault doit annoncer un partenariat plus étendu.

La Police provinciale de l’Ontario (PPO) et les policiers des communautés autochtones de Kahnawake et d'Akwesasne augmenteront aussi leur collaboration pour rendre les frontières plus étanches au trafic d’armes à feu.

L’objectif ultime de cette nouvelle stratégie serait de perturber l’approvisionnement des groupes criminels.

L’opération est baptisée CENTAURE, pour « Coordination des efforts nationaux sur le trafic d’armes, unis dans la répression et les enquêtes ».

Quatre axes dans la mire de Québec

Le gouvernement veut agir sur quatre fronts. Premièrement, il prévoit l’ajout d’équipes spécialisées sur le terrain afin d’augmenter le nombre d’enquêtes et, ainsi, de déstabiliser les trafiquants.

Deuxièmement, il mise sur une collaboration renforcée des différents corps policiers. Troisièmement, Québec veut soutenir les experts du Laboratoire de sciences judiciaires et de médecine légale pour qu’ils développent davantage leurs connaissances en matière d’armes à feu.

Finalement, les milieux communautaires, déjà impliqués dans la prévention, seront appelés à jouer un plus grand rôle pour mener à bien cette stratégie.

La Sûreté du Québec coordonnera l’opération CENTAURE, mais les corps policiers partout au Québec seront mis à contribution.

Selon des données fournies à Radio-Canada, les tentatives de meurtre par armes à feu ont quadruplé dans la grande région de Montréal en quatre ans. On note aussi une augmentation de 130 % dans le reste du Québec.