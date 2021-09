Roger Michell, réalisateur de Coup de foudre à Notting Hill, s’est éteint

C'est avec grande tristesse que la famille de Roger Michell, réalisateur, auteur et père de Harry, Rosie, Maggie et Sparrow, annonce sa mort à l'âge de 65 ans le 22 septembre , selon un communiqué de son agent. Les causes de sa mort n'ont pas été dévoilées.

Fils de diplomate, Roger Michell est né le 5 juin 1956 en Afrique du Sud, et a vécu enfant à Beyrouth, Damas et Prague, avant de retourner au Royaume-Uni.

Il commence sa carrière au théâtre et à la télévision, où il réalise séries et téléfilms. Roger Michell passe au cinéma en 1996 en portant à l'écran la pièce My Night With Reg.

Mais c'est en 1999 qu'il obtient la consécration avec la comédie romantique Coup de Foudre à Notting Hill, avec en têtes d'affiche Julia Roberts et Hugh Grant.

Devenu un classique du genre, le film écrit par Richard Curtis retrace l'histoire d'amour d'une vedette hollywoodienne et d'un libraire londonien.

Le cinéaste a enchaîné depuis 20 ans avec plusieurs films qui ont connu moins de succès. Son dernier long métrage, The Duke, est sorti en première mondiale en septembre 2020 à la Mostra de Venise, et devrait sortir d'ici la fin de l'année.