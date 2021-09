COVID-19 en Alberta : toujours plus de pression sur les soins intensifs

Nous n’avons jamais eu autant de patients aux soins intensifs, jamais lors des vagues précédentes et jamais dans l’histoire de cette province , a souligné la présidente-directrice générale de Services de santé Alberta (AHS), la Dre Verna Yiu, en conférence de presse jeudi.

Les soins intensifs en Alberta sont à 89 % de leur capacité d'accueil, en incluant les lits d'appoint. Sans ces lits, la moyenne provinciale serait de 179 % de la capacité d’accueil.

Il y a actuellement 350 lits de soins intensifs, dont 177 sont des lits ajoutés.

Nous avons plus que doublé notre capacité , a précisé la Dre Yiu.

Une vingtaine d'admissions par jour

Selon elle, au cours des 5 derniers jours, ce sont en moyenne 23 patients de plus qui ont été admis aux soins intensifs chaque jour.

Pour ne pas avoir à envoyer des patients hors de la province et pour ne pas avoir à mettre en place un protocole de triage, AHSServices de santé Alberta travaille à l'ajout de lits, a-t-elle assuré.

D’après elle, aucun seuil n’a été fixé au-delà duquel ces mesures seraient implantées.

Jeudi sur Twitter, le ministre fédéral de la Sécurité publique, Bill Blair, a annoncé qu’Ottawa répondrait favorablement à la demande d’aide formulée par l’Alberta. Le gouvernement pourrait donc déployer des membres des Forces armées et de la Croix-Rouge pour combattre la quatrième vague de COVID-19 dans la province.

Aucune date ni aucun détail précis concernant la forme que prendra cette aide n’ont encore été révélés.

Jeudi, la province annonce 1660 nouveaux cas de COVID-19, ce qui porte à 20 180 le nombre de cas actifs en Alberta.

Au cours des dernières 24 heures, près de 18 000 tests de dépistage ont été effectués. Le taux de positivité à ce test s'est établi à 9,4 %.

Depuis mercredi, 17 décès de plus ont été rapportés. Au total, 2611 personnes sont mortes des suites de la COVID-19 en Alberta.

De l'importance du vaccin

Près de 5,9 millions de doses de vaccin ont été administrées dans la province.

En tout, 82 % des Albertains de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose et 73,2 % des personnes admissibles sont complètement vaccinées.

En conférence de presse, la médecin hygiéniste en chef de l’Alberta, la Dre Deena Hinshaw, a rappelé une fois de plus l’importance de la vaccination.

Les personnes qui ne sont pas complètement vaccinées ont 15 fois plus de risques de terminer à l'hôpital en raison de la COVID-19 , a-t-elle précisé. Ils ont 40 fois plus de risque d'être admis aux soins intensifs.

À l’heure actuelle, 92 % des patients aux soins intensifs à cause de la COVID-19 n’ont pas eu leurs deux doses de vaccin, a-t-elle dit.