Une plateforme numérique de paris sportifs et casino en Saskatchewan

Le lancement du site, qui prévoit des paris sportifs et des jeux de casino, est prévu en 2022.

De nombreuses heures, des jours, des semaines, des mois et des années ont été nécessaires pour faire de ce projet une réalité. Cela en vaut la peine , a déclaré Bobby Cameron, chef de la FSINFédération des nations autochtones souveraines de la Saskatchewan . Cela apportera de nouvelles possibilités de revenus qui profiteront à nos 74 communautés des Premières Nations. Même pendant la difficile pandémie de COVID-19 , ajoute-t-il.

La Commission autochtone des jeux de hasard de la Saskatchewan ( SIGACommission autochtone des jeux de hasard de la Saskatchewan ) sera appelée à gérer ce nouveau site web de jeux en ligne.

Il s'agit d'un jour important pour la SIGACommission autochtone des jeux de hasard de la Saskatchewan , car nous continuons à évoluer avec une industrie du jeu en pleine mutation et à offrir des options de divertissement à nos clients , a déclaré le chef Reginald Bellerose, président de la SIGACommission autochtone des jeux de hasard de la Saskatchewan .

Le ministre responsable de SaskGaming, Don Morgan, affirme que cette nouvelle plateforme sera réglementée.