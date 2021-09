Élections municipales : ce scrutin si important pourtant boudé par les Canadiens

Des élections municipales se tiennent cet automne à Terre-Neuve-et-Labrador, en Alberta et au Québec. Même si ces scrutins peuvent avoir un impact direct sur le quotidien des Canadiens, ils affichent les taux de participation les plus bas. Pourquoi?

Un café à la main, la Calgarienne Pam Bell avoue toujours participer aux élections municipales, mais elle ne sait pas pour qui voter cette année. Son maire préféré, Naheed Nenshi, ne se représente pas.

Les élections municipales sont les plus importantes des élections parce qu'elles concernent directement nos quartiers , estime-t-elle.

Sur le chemin vers son domicile, Sarah Grady, âgée de 23 ans, est plus hésitante : Je ne sais pas vraiment à quoi ça sert .

L'aménagement des rues et des parcs, les transports en commun ou encore la gestion des ordures sont des éléments de notre vie au quotidien pour lesquels les décisions appartiennent aux élus municipaux.

Beaucoup de choses qui vont rendre votre journée plus simple dépendent du palier municipal , explique Jacqueline Peterson, chargée de cours à l’Université de Calgary et spécialiste de la politique des villes.

Imaginons que les trois niveaux de gouvernements disparaissaient du jour au lendemain... Les premiers effets négatifs ressentis seraient liés aux compétences de la municipalité. Une citation de :Jacqueline Peterson, spécialiste de la politique municipale

Une forte abstention

Si le fonctionnement des élections municipales diffère d'une province à l'autre, un point commun les rassemble. Ce sont les scrutins auxquels les Canadiens votent le moins.

Même si le taux de participation à Calgary a été historique en 2017, avec 58 %, il était de 31 % à Edmonton et de 22 % à Fort McMurray cette année-là. La moyenne en Alberta est de 20 % à 30 % de participation , estime Jacqueline Peterson.

Calgary a vu les pancartes électorales pulluler sur le bord des rues ou dans les jardins durant l'été. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Philippe Dubois, doctorant en sciences politiques à l’Université Laval, voit ce constat comme un grand paradoxe.

On vit tous les jours en fonction des compétences municipales, mais l’intérêt des gens est moins important. La couverture médiatique est aussi moins importante parce qu’il y a beaucoup trop de municipalités à couvrir. C’est humainement impossible de le faire comme aux élections provinciales ou fédérales.

Trop de choix, trop de visages inconnus du grand public et un manque d'enjeux accrocheurs repousseraient les Canadiens à voter au niveau municipal, pensent les experts.

C’est plus difficile pour les électeurs de savoir pour qui ils vont voter. Ils doivent faire davantage de recherches. Il y a moins de visibilités pour les candidats. Les gens sentent que c’est simplement moins important, alors que c'est tout le contraire , analyse Jacqueline Peterson.

Notre qualité de vie et l'économie d'une ville dépendent beaucoup des politiques municipales, selon Jacqueline Peterson. Photo : Radio-Canada / Axel Tardieu

Les jeunes votent moins

Ce constat est particulièrement vrai pour les électeurs des nouvelles générations. Selon Danielle Pilette, professeur de gestion municipale à l’UQAM, plus ils sont jeunes, mobiles et citadins, moins ils auront tendance à voter aux élections municipales.

Il y a aussi moins de propriétaires dans les grandes villes que dans les petites villes, donc l’intérêt pour le niveau de services par rapport au niveau de la taxation est moins grand. Les locataires ne sont pas au courant des coûts des services qu’ils consomment et votent moins.

Pourtant, un changement de stratégie est doucement en train de s'opérer pour rajeunir l'image des élus locaux et attirer les jeunes électeurs.

De plus en plus de programmes évoquent la création de pistes cyclables, de parcs et de trottoirs adaptés aux piétons comme moyens pour lutter contre le changement climatique.

Prévisions pour cet automne

Les élections municipales de cet automne ne risquent pas de voir leur taux de participation décoller cette année, pense Philippe Dubois.

Comme les gens viennent de voter pour les élections fédérales et comme ils ont probablement la tête déjà saturée de politique, les gens vont probablement rester à la maison.

Jacqueline Peterson, de l’Université de Calgary, est plus optimiste. Edmonton et Calgary voient leurs maires se retirer après des années en poste. Des chaises importantes se libèrent pour ces élections. Nous pourrions être surpris du taux de participation.

En Alberta, les observateurs devront attendre le 18 octobre pour connaître la réponse.