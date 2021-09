Michael Applebaum doit rembourser 300 000 $, plaide la Ville de Montréal

Le contraire serait choquant , estime Me Sarah Simard, qui a plaidé jeudi au nom de la Ville.

En 2017, Michael Applebaum a été condamné à un an de prison après avoir été reconnu coupable d'avoir accepté des pots-de-vin entre 2006 et 2011 alors qu'il était maire de l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce.

Après sa démission, au lendemain de son arrestation, il a reçu un total de 267 923,90 $ en allocations de transition et de départ.

Or, en 2016, dans la foulée de la commission Charbonneau, Québec a apporté des changements à la Loi sur le traitement des élus municipaux (LTEM), qui sont sans ambiguïté , selon Me Simard.

La loi exige notamment d'un élu de rembourser ses allocations s’il est reconnu coupable d'avoir commis certains crimes et s’il a été poursuivi dans les cinq ans suivant la fin de son mandat.

La loi est-elle rétroactive?

Si ce n'est pas à Michael Applebaum, je me demande bien à qui cette disposition s'applique , soutient Me Simard.

La Ville conteste la décision rendue l'an dernier par le juge Serge Gaudet, de la Cour supérieure, qui a conclu que les changements à la LTEM ne s'appliquent pas à Michael Applebaum, puisque ses crimes ont été commis avant leur entrée en vigueur.

Selon Me Simard, le juge a fait une analyse inutile reposant sur une prémisse erronée qui a mené à un jugement absurde .

Ces mots, employés calmement, ont semblé piquer au vif le juge François Doyon, de la Cour d'appel, qui a impatiemment demandé à l'avocate d'éviter les qualificatifs inutiles .

La loi est-elle rétroactive? C'est la question sur laquelle les trois juges du plus haut tribunal du Québec doivent prendre position.

Est-ce que ça ne devrait pas être indiqué clairement [dans le texte de loi]? , a soulevé la juge Geneviève Cotnam qui a affirmé que, par principe, une loi n'a pas d'effet rétroactif.

Applebaum veut garder l'argent

Les allocations de Michael Applebaum font partie de ses droits acquis , estime son avocate, Me Natalia Manole. Selon elle, il ne fait aucun doute que les changements à la loi ne s'appliquent pas à lui et qu'il n'a rien à rembourser.

Ce qui est absurde et choquant, c'est la position de la Ville de Montréal qui fait fi du principe bien connu de la non-rétroactivité et non-rétrospectivité d'une loi , a-t-elle plaidé devant la Cour d'appel.

En marge de l'audience, Me Manole a affirmé que la motivation de la Ville dans ce dossier semble surtout politique et non basée sur un raisonnement juridique .

La Ville n'a pas souhaité réagir publiquement étant donné les procédures judiciaires.

Elle réclame à Michael Applebaum un total de 307 479,65 $, en incluant les intérêts et une indemnité additionnelle prévue au Code civil.

Le politicien déchu a assisté à l'audience par visioconférence. Il est apparu brièvement sur les écrans au début de l'audience, portant une chemise bleu pâle avec cravate.

La Cour d'appel a mis l'affaire en délibéré.