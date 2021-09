Les provinces et territoires talonnent Trudeau sur les transferts en santé

Le Conseil de la fédération réitère sa demande à Justin Trudeau d'augmenter de 28 milliards de dollars les transferts en santé et de les hausser ensuite de 5 % par an.

Les systèmes de santé des provinces et des territoires sont confrontés à des défis de taille et il y a urgence d’agir , a déclaré jeudi, dans un communiqué de presse, le premier ministre de la Colombie-Britannique, John Horgan, qui est aussi le président du Conseil de la fédération.

Les provinces et territoires exhortent Justin Trudeau à tenir une réunion des premiers ministres portant sur le financement inconditionnel et à long terme de la santé d’ici au discours du Trône fédéral et, assurément, avant la fin de l’année en cours .

Leur principale demande : faire passer la part d'Ottawa des dépenses en santé de 22 % à 35 %. Cela équivaut à faire passer ces transferts de 52 milliards à 70 milliards de dollars par année. Le Conseil demande en outre que ces transferts augmentent minimalement de 5 % par an.

Une promesse à concrétiser

En juillet, le gouvernement Trudeau avait conclu une entente avec les provinces et les territoires qui totalisait plus de 19 milliards de dollars, soit 5 milliards de plus que prévu. Durant la campagne fédérale qui s'est achevée lundi, le chef libéral est resté relativement vague quant à une entente à plus long terme. Il s'est contenté d'évoquer une hausse éventuelle.