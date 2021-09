Entrée libre : de la contemplation au vélo de montagne

ENTRÉE LIBRE / Avec des saisons culturelle et sportive déjà bien lancées, une abondance d'activités s'offre présentement à la population. Afin d'y voir plus clair, les journalistes d'ICI Québec vous proposent leurs suggestions de sorties.

Les Brunantes : deux parcours en forêt dans Portneuf

Le parcours artistique Les Brunantes est de retour dans Portneuf pour une quatrième édition. Photo : Romain Lasser / Les Brunantes

Après une année de pause forcée, le parcours artistique Les Brunantes est de retour pour une 4e édition dans le comté de Portneuf. À mi-chemin entre le ciné-parc et la randonnée en forêt, l’expérience se déploiera du 24 septembre au 2 octobre dans le sentier du Moulin de la Chevrotière, à Deschambault-Grondines, avant de s’installer du 8 au 16 octobre dans le sentier du site Déry, à Pont-Rouge.

Réservation obligatoire sur Lepointdevente.com (Nouvelle fenêtre)

Jean-François Blanchet

Les journées de la culture

L'exposition Maya se poursuit au Musée de la civilisation jusqu'au 3 octobre. Photo : Radio-Canada / Tanya Beaumont

Du 24 au 26 septembre, Les journées de la culture sont de retour avec des milliers d'activités culturelles gratuites partout au Québec. On peut consulter la programmation complète au www.journeesdelaculture.qc.ca  (Nouvelle fenêtre) Par exemple, dans le cadre de l'exposition BIOME d'Alissa Bilodeau, le Centre Materia vous invite à créer des œuvres textiles en compagnie de l'artiste, vendredi, entre 10 h et 13 h 30. Aussi, samedi et dimanche, le Musée de la civilisation offrira l’atelier Mapp_ta ville au temps des Mayas . C'est une invitation à créer un tableau animé rempli de pyramides. L'activité est offerte à 10 h 30, 11 h 45, 14 h et 15 h 15. L'atelier est gratuit, et il donne un accès à la visite de toutes les expositions du musée, incluant celle de Maya.

Voici le lien pour l'inscription: www.mcq.org (Nouvelle fenêtre) .

Valérie Cloutier

Du jazz en couleur

Marie-Josée Simard, François Bourassa et Yves Léveillé forment le Trio en trois couleurs. Photo : Diffusion jazz à Québec

L’onde sonore du fjord. Avec un titre aussi évocateur, on s’attend à une profondeur musicale assurée. C’est ce que propose le Trio en trois couleurs. Marie-Josée Simard aux percussions, ainsi que François Bourassa et Yves Léveillé aux pianos, seront accompagnés de projections visuelles. Une soirée jazz aux influences multiples qui invite au voyage.

Samedi 25 septembre, Impérial Bell, 20 h

Tanya Beaumont

Championnats canadiens XCO

Les Championnats canadiens XCO seront les derniers de la légende canadienne du cyclisme Catharine Pendrel. Photo : Facebook / @catharine.pendrel

Oui, le Festif! est passé, oui on commence à ranger son vélo avec les températures automnales, mais il est encore temps de se diriger vers Baie Saint-Paul! Les meilleurs athlètes de vélo de montagne y seront pour les Championnats canadiens XCO  (Nouvelle fenêtre) , en fin de semaine. Qui aura l'honneur de remporter le maillot à la feuille d'érable? Il faudra être dans Charlevoix pour le savoir.

Colin Côté-Paulette

Berce-moi, parcours déambulatoire au Domaine de Maizerets

Le parcours déambulatoire «Berce-moi» Photo : Radio-Canada / Gracieuseté Denis Baribault

Ce week-end les familles ont rendez-vous au Domaine de Maizerets où est présenté Berce-moi, parcours déambulatoire présenté par le théâtre jeunesse Les Gros Becs. Des stations sonores et performatives, qui évoquent la mémoire collective et la transmission, composent ce parcours présenté par la compagnie Les Incomplètes. On avait envie d'offrir un moment de beauté et de contemplation dans un contexte un peu différent et décomplexé explique Audrey Marchand co-metteure en scène et co-fondatrice de la compagnie. Accessible dès 4 ans, cette activité sensorielle et poétique est présentée les 25 et 26 septembre au Domaine de Maizerets.

Les billets sont disponibles sur le site des Gros Becs.

Patricia Tadros