L’école institutionnelle La Motte-St-Mathieu a maintenant sa serre quatre saisons

Le projet a nécessité des investissements totaux de 26 000 $, dont 20 000 ont été déboursés par la MRC Abitibi.

La serre utilise la géothermie, l'énergie solaire, ainsi qu'un système d'ouverture automatique de fenêtres afin de contrôler la température.

Marie-Claude Simard, instigatrice du projet et sa fille Laurane Gagnon, agente de développement à la MRC Abitibi, lors de l'inauguration de la serre. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Selon Marie-Claude Simard, instigatrice du projet et enseignante en troisième année, c'est le manque de températures chaudes durant l'année scolaire qui a mené à l'idée de la construction de la serre quatre saisons.

On était déjà une école où on avait des jardins, des bacs de jardinage et tout. On avait une longueur d’avance. Sauf que faire du jardinage en contexte scolaire, c’est un peu frustrant, parce que la belle saison de jardinage, on est tous partis en vacances, et dès septembre, il y a des gelées, donc ça réduisait énormément le temps de culture qu’on pouvait prendre , explique-t-elle.

Les élèves ont expliqué les étapes du projet à différents kiosques d'information lors de l'inauguration. Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir

Réalisé grâce à une collaboration entre l'équipe-école, les élèves ainsi que de nombreux bénévoles, le projet a permis, selon Marie-Claude Simard, de renforcer la valeur de l'entraide chez les enfants.

L'enseignante souhaite que les expériences vécues donnent envie aux élèves de s'adonner au jardinage pour le reste de leur vie.

L'instigatrice et enseignante de troisième année, Marie-Claude Simard Photo : Radio-Canada / Jean-Michel Cotnoir