Les plus anciennes preuves d’activité humaine découvertes en Amérique

À l’époque, ces empreintes ont été formées dans de la boue molle sur les bords d'un lac peu profond. L’étendue d’eau est maintenant asséchée et fait partie de la plaine d'Alkali Flat, au Nouveau-Mexique.

Afin de réussir à dater le moment où ces traces ont été réalisées, les géologues Jeff Pigati et Kathleen Springer, du Service géologique des États-Unis (US Geological Survey), ont eu recours à la technique du radiocarbone.

Nos dates maintiennent l'ordre stratigraphique au-dessus et en dessous de plusieurs horizons d'empreintes. C’est un résultat remarquable. Cela correspond à l'apogée du dernier cycle glaciaire, au cours de ce qu'on appelle le dernier maximum glaciaire, et en fait les plus anciennes empreintes humaines connues sur le continent américain , explique Kathleen Springer dans un communiqué.

À en juger par leur taille, les traces de pas seraient principalement celles d'adolescents et de jeunes enfants, avec parfois un adulte.

Des traces de mammouths, de paresseux géants, de loups terribles et d'oiseaux sont également présentes sur le site.

C'est un site important, car toutes les traces que nous avons trouvées montrent une interaction entre les humains dans le paysage et des animaux disparus comme les mammouths et les paresseux géants , explique Sally Reynolds, chercheuse en paléoécologie des homininés à l'Université de Bournemouth.

L’humain en Amérique

Cette étude publiée dans la revue Science (Nouvelle fenêtre) (en anglais) risque de relancer le débat sur la présence humaine en Amérique, puisque ces empreintes laissent à penser que l’Homo sapiens était présent bien avant le retrait des glaciers qui couvraient une grande partie du continent.

Ces résultats confirment la présence humaine en Amérique du Nord au cours du dernier maximum glaciaire. Ils ajoutent des preuves de l'ancienneté de la colonisation humaine des Amériques. Ils fournissent aussi une preuve temporelle de la coexistence des premiers habitants avec la mégafaune du Pléistocène , notent les chercheurs.