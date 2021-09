Opérations antidrogue à Montréal et dans les Laurentides

Deux opérations antidrogue récentes ont été effectuées à Montréal et dans les Laurentides, ce qui a permis d'interpeller une douzaine de personnes et de saisir plusieurs dizaines de milliers de dollars.

Mercredi, dans les Laurentides, plusieurs dizaines de membres de l'Escouade régionale mixte de la Sûreté du Québec (SQ) et de la police municipale ont perquisitionné trois résidences et trois véhicules.

Ils ont notamment saisi 1,5 kilo de cocaïne, plus de 100 sachets de roches de crack, environ 1800 comprimés de méthamphétamines et 2,5 kg de cannabis.

Huit personnes ont été arrêtées à Saint-Jérôme et Sainte-Adèle, et plus de 11 000 $ ont été saisis à la suite d'une enquête amorcée en mai 2021, indique la Sûreté du Québec.

Grosse saisie de cannabis

Dans la métropole, dans une opération sans lien avec la précédente, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) a démantelé un réseau illégal de cannabis.

En collaboration avec la Régie intermunicipale de police de Roussillon et la SQ, 16 perquisitions ont été menées dans des résidences, mais aussi trois locaux industriels, deux véhicules et un commerce.

En tout, 1280 plants de cannabis, plus de 140 kg de cannabis séché et 110 505 $ ont été saisis à Montréal et dans les municipalités de Sainte-Catherine et de Sainte-Julienne.