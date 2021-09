La Ville de Senneterre présente son plan pour garder l’urgence ouverte

On a été très proactifs, on a proposé au CISSS régional une formule d’horaire qui nous permettrait de diminuer de 8 % le temps supplémentaire, de 34,5 % le temps d’utilisation de la main-d'œuvre indépendante , a expliqué le maire Jean-Maurice Matte sur les ondes de RDI.

D'anciens gestionnaires ont bâti des horaires sous la forme de 2 journées de 12 heures et 3 journées de 8 heures pour les infirmières.

Le maire Jean-Maurice Matte espère que les solutions proposées permettront de garder ouverte l'urgence de Senneterre 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

Le maire de Senneterre, Jean-Maurice Matte a participé à la manifestation vendredi dernier. (archives) Photo : Radio-Canada / Mélanie Picard

La présidente-directrice générale du CISSS-AT, Caroline Roy, précise qu'elle est consciente des préoccupations des citoyens, mais elle compte aller de l'avant avec la fermeture de l'urgence de 12 à 16 heures par jour.

Cette fermeture partielle permettra de déplacer la main-d'œuvre indépendante qui travaille à l’urgence de Senneterre dans d’autres centres de santé.

Caroline Roy espère cependant que cette fermeture partielle sera de courte durée.

C’est certain que c’est temporaire. Est-ce que ça sera de plus courte durée de par ces belles annonces? Si on a de nouvelles personnes qui intègrent le réseau, qui viennent travailler au sein de nos établissements, oui toutes les mesures qu’on a annoncées vont être d’une durée beaucoup plus limitée. Par contre, présentement, on est face au même enjeu, on n’a pas aujourd’hui plus de personnes , a-t-elle expliqué en point de presse jeudi.

Les policiers et les ambulanciers inquiets

Le Comité de la Sécurité publique de la MRC Vallée-de-l’Or se dit inquiet de la fermeture partielle de l’urgence de Senneterre.

Il a d’ailleurs adopté une résolution pour demander le maintien des services 24 heures sur 24, 7 jours sur 7.

C’est inconcevable que les premiers répondants qui se rendront à Val-d’Or pour apporter un patient doivent négliger le reste de la population pendant ce temps. Par exemple, un policier qui doit partir du poste de Senneterre pour se rendre à l’hôpital de Val-d’Or pour une personne dont l’état mental est ou semble perturbé, il y aura plus de deux heures de découverture en raison de l’aller-retour , a souligné Jacline Rouleau, présidente du Comité de la sécurité publique de la MRCVO, par voie de communiqué.

En point de presse jeudi après-midi, le ministre de la Santé Christian Dubé a expliqué qu’il préfère une réorganisation des services que des fermetures surprises en raison du manque de main-d'œuvre.