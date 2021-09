Réactions mitigées face au plan de Québec pour les infirmières

La Centrale des syndicats du Québec (CSQ) et la Fédération de la santé du Québec (FSQ-CSQ) accueillent favorablement le plan dévoilé par le gouvernement Legault, jeudi, afin de combler la pénurie de main-d'œuvre dans le réseau public de la santé du Québec. L’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec (OIIQ) souligne qu'il pourrait être insuffisant alors que la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FISQ) et la Fédération de la santé et des services sociaux (FSSS-CSN) se disent déçues.