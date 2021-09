Le député Roy allègue que le CISSS de la Gaspésie aurait falsifié un rapport

Le député de Bonaventure, Sylvain Roy, doute des données contenu dans un rapport remis au ministère de la Santé et des Services Sociaux (MSSS) par le Centre intégré de la santé et des services sociaux (CISSS) de la Gaspésie.

Selon Sylvain Roy, le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie présente dans ce document un tableau qui fait état de 1557 chirurgies cardiaques.

Le problème? C’est qu’il ne se fait pas de chirurgies cardiaques en Gaspésie. Ça, c’est un document falsifié et je le dépose. Une citation de :Sylvain Roy, député de Bonaventure

Radio-Canada a obtenu copie du rapport déposé à l’Assemblée nationale, jeudi matin, par l’élu indépendant, mais n'a pu confirmer son authenticité auprès du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie.

Le parlementaire a par ailleurs rappelé, à la période de questions, à l'Assemblée nationale, que ce rapport a été validé et accepté par le ministère [de la Santé] .

Si dans certains cas il fallait [remercier] un PDGprésident-directeur général , on n’a pas hésité à le faire, et on va continuer à le faire. Mais je veux avoir les faits très clairs avant d’agir , a ensuite répondu, en Chambre, le ministre de la Santé, Christian Dubé.

Ce dernier a mentionné qu’il demeurerait en contact avec M. Roy, ajoutant qu’il s’assurerait aussi que le dossier du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie soit suivi de près.

Le ministre de la Santé, Christian Dubé (archives) Photo : Radio-Canada / Sylvain Roy Roussel

Christian Dubé a par ailleurs rappelé que le bureau du Vérificateur général du Québec (VGQ) mène un audit sur la gestion du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie. Le rapport devrait être remis d'ici le printemps prochain.

Le bureau du VGQVérificateur Général du Québec a confirmé en mai qu’il recueillait des témoignages sur la gestion administrative du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux . Le réseau régional de la santé avait alors confirmé qu’il collaborerait pleinement à cet exercice.

Le député Sylvain Roy avait remis, en février, au ministre de la Santé et au bureau du VGQVérificateur général du Québec , un dossier contenant des témoignages recueillis par son équipe.

La quantité et la nature des informations reçues nous ont ébranlés , a-t-il affirmé jeudi matin pendant son allocution. Des allégations de trafic d’influence, de falsification de données, d’ingérence à la DPJDirection de la protection de la jeunesse , d’intimidation, de destruction de documents nous ont été rapportées .

Dernier événement troublant : des gens ont été menacés de voir leur carrière détruite s’ils envisageaient de quitter leur poste , a renchérit M. Roy, ajoutant que c’était la goutte qui avait fait déborder le vase .

Demande d’intervention

Tout juste avant de présenter le rapport, le député Roy a demandé au ministre de la Santé d’intervenir. L’élu gaspésien veut que le MSSSministère de la Santé et des Services Sociaux relève de leurs fonctions les dirigeants du CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux , le temps que soit complété l'audit du VGQVérificateur Général du Québec .

Le député dit craindre la disparition d’informations cruciales au travail des enquêtes du bureau de la vérificatrice générale si les responsables demeurent en place .

Pour le moment, j’aimerais ça qu’on laisse travailler la vérificatrice générale , a quant à lui rétorqué le ministre Dubé.

La vérificatrice générale du Québec, Guylaine Leclerc. (archives) Photo : Radio-Canada

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la Gaspésie a refusé de commenter le dossier jeudi après-midi.

Il a donc été impossible pour Radio-Canada de valider si le chiffre contenu dans le document déposé par Sylvain Roy pourrait faire référence à des Gaspésiens ayant subi une intervention ailleurs qu'en Gaspésie ou s'il inclut, par exemple, des soins qui auraient pu avoir été dispensés avant ou après des interventions effectuées à l'extérieur.

Sylvain Roy n’a pas non plus souhaité commenter davantage ses déclarations à l’Assemblée nationale.

Au moment de publier ces mots, le MSSSministère de la Santé et des Services Sociaux n’avait pas donné suite à la demande d’entrevue acheminée par Radio-Canada.