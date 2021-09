Incitatifs pour les infirmières : une mesure jugée insuffisante en Outaouais

Le gouvernement du Québec a annoncé, jeudi, la mise en place d'incitatifs pour ramener des infirmières dans le réseau public. Les acteurs du milieu ne cachent pas leur déception, alors qu'ils estiment qu'il faudra bien plus qu'une prime pour régler les nombreux problèmes qui gangrènent le système de santé.

Le premier ministre du Québec, François Legault a annoncé, jeudi, la mise en place de diverses mesures, dont des incitatifs pour palier le manque d'infirmières dans le réseau public.

On annonce, aujourd’hui, des incitatifs financiers importants pour avoir plus d’infirmières à temps plein qui vont nous permettre d’offrir des horaires raisonnables , a-t-il indiqué, en point de presse.

Ces annonces touchent aussi les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes .

Liste des mesures annoncées : Prime de 15 000 $ pour les infirmières à temps plein

Prime de 15 000 $ pour les infirmières qui font le saut vers un temps plein

Prime de 12 000 $ pour les infirmières qui ont quitté le réseau, mais qui reviennent à temps plein

Embauche d'agents administratifs en appui aux infirmières

Les meilleurs horaires iront désormais aux infirmières du réseau public

Des mesures spécifiques ont également été mises en place pour cinq régions du Québec, dont l'Outaouais. Le premier ministre a expliqué que, pour ces régions qui connaissent des problématiques encore plus importantes, la prime pour les infirmières à temps plein passe à 18 000 $, tandis que la prime de retour s'élève à 15 000 $.

Toutes ces mesures vont nous permettre de réduire de façon très importante nos deux problèmes chroniques, c'est-à-dire le temps supplémentaire obligatoire et l’utilisation d'agences de placement privées , a assuré François Legault.

L'Outaouais, comme le reste du Québec, fait face à une pénurie criante d’infirmières et de professionnels de la santé. Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais évalue les besoins à 350 infirmières supplémentaires pour la région.

Déception dans le milieu

Caroline Dufour a quitté le CISSS Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Outaouais pour aller travailler en Ontario, en décembre dernier, alors que les conditions de travail ne lui convenaient plus du tout. Elle est très déçue de l'annonce qui a été faite ce jeudi.

Mme Dufour a indiqué que ces incitatifs ne sont pas tellement différents de ce qui a été mis en place en novembre dernier, en même temps que l’arrêté ministériel qui forçait les infirmières de l’Outaouais à travailler à temps plein, en échange de 1000 $ de plus par mois. Ça n’a pas fait en sorte que les gens sont restés parce que les conditions de travail ne changeaient pas vraiment , a-t-elle illustré.

Moi, ça ne me donne pas envie de retourner travailler au Québec. Une citation de :Caroline Dufour, infirmière

L’incitatif, c’est bien, mais je n’ai aucun espoir avec cette convention-là et avec ce qu’on m’annonce aujourd’hui que ça va vraiment s’améliorer dans le réseau [public] , a-t-elle expliqué en entrevue.

Lorsqu'elle a quitté son emploi, Mme Dufour avait à sa charge 14 patients avec l'aide d'une infirmière auxiliaire. De l'autre côté de la rivière, elle doit s'occuper de quatre patients, ce qui représente une charge de travail beaucoup plus raisonnable, à son avis.

Caroline Dufour, qui occupait un poste d'infirmière en Outaouais, a fait le saut vers Ottawa, en décembre dernier. Photo : Radio-Canada

Cette dernière croit également que le gouvernement et la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ) font une erreur en voyant la nouvelle convention collective comme la panacée et que sa mise en place ne réglera pas tous les problèmes. Elle a rappelé que seulement 54 % des infirmières ont voté en faveur de cette convention.

Les primes seront offertes exclusivement aux personnes qui font le saut vers des postes à temps plein et qui sont doublement vaccinées. Toutes les étudiantes à l’université qui ont présentement un temps partiel et qui ne peuvent pas faire de temps complet ne pourront bénéficier d’aucune prime , a déploré Mme Dufour.

L'infirmier et président désigné de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada, Sylvain Brousseau se dit peu convaincu des mesures annoncées et ajoute même que le gouvernement manque de vision à long terme.

Il a d'ailleurs souligné son scepticisme quant à l'utilité de ces primes pour faire revenir des infirmières ayant quitté le Québec pour l'Ontario. Selon lui, le gouvernement aurait plutôt avantage à mettre en place des mesures concernant l'élimination du temps supplémentaire obligatoire et le réajustement des ratios de patients, qui sont trop élevés au Québec, par rapport au reste du Canada .

Les infirmières, ce qu’elles veulent, ce n'est pas que de l’argent, elles veulent travailler dans des conditions de travail qui sont décentes. Une citation de :Sylvain Brousseau, infirmier et président désigné de l'Association des infirmières et infirmiers du Canada

Au-delà des salaires, de la charge de travail et du temps supplémentaire, M. Brousseau met un point d'honneur à la pratique. En entrevue, il a expliqué qu'il voudrait que l'on permette aux infirmières d’avoir une autonomie professionnelle dans ce qu’elles savent faire puisqu’elles possèdent l’expertise, les connaissances et les compétences .

Karine D'Auteuil, présidente par intérim du Syndicat des professionnels en soins de l’Outaouais Photo : Radio-Canada

La présidente par intérim du Syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais, Karine D'Auteuil n'a pas mâché ses mots à l'endroit du premier ministre. Elle s'est dite réticente à l'application d'une telle mesure. Des belles paroles, ça fait des mois qu'on en entend, rien de concret encore aujourd'hui , a-t-elle commenté.

Je ne crois pas qu’on peut juste se permettre de donner de l'espoir avec des promesses. On a passé cette étape-là depuis très longtemps. Une citation de :Karine D'Auteuil, présidente par intérim du Syndicat des professionnels en soins de l'Outaouais

Cette dernière a aussi soutenu que la nouvelle convention collective, qui doit être appliquée prochainement, concerne tout le Québec, mais qu'il faut qu’on aille un plus en Outaouais, compte tenu du fait qu’on est à côté de la frontière ontarienne .

Une pointe d'optimisme

J'étais bien heureux d'entendre le mot révolution , a commenté le président d'Action Santé Outaouais, Denis Marcheterre en faisant référence à l'utilisation du terme petite révolution pour qualifier l'annonce de jeudi.

Denis Marcheterre considère que l'annonce constitue un bon départ. Photo : Radio-Canada

S'il voit le tout comme un premier pas, M. Marcheterre a cependant ajouté qu'il faut profiter du momentum pour accélérer les choses et assurer une bonne transition vers la nouvelle convention collective .

Par le passé, [beaucoup de gouvernements] ont essayé leur propre petite révolution et il y a toujours eu beaucoup de résistance aux changements, souvent de la part des médecins, des syndicats et des gestionnaires d’établissement , a-t-il fait valoir.

La résistance au changement, ce n'est pas le temps, là c’est le temps de travailler en équipe. Une citation de :Denis Marcheterre, président d'Action Santé Outaouais

De son côté, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de l'Outaouais, Josée Filion, a qualifié d'excellente nouvelle cette reconnaissance de la réalité frontalière de l'Outaouais. Elle se réjouit de voir que les primes témoignent de cette reconnaissance.

Les gens à temps partiel qui vont rehausser à temps complet, ça, pour moi, ça a un impact immédiat sur notre capacité à offrir des soins , a ajouté Mme Filion. Elle voit également d'un très bon œil l'ajout de personnel de soutien administratif pour que les infirmières puissent se concentrer sur le rôle de personnel soignant.

L’agente administrative peut très bien, en soutien, s’assurer qu’on a les feuilles disponibles dans le dossier, faire les différents appels parce qu’on a besoin d’un transport pour l’usager, donc c’est vraiment en soutien sur le terrain , a-t-elle donné en exemple.

Avec les informations de Laurie Trudel et de Nafi Alibert