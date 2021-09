Pas d’obligation vaccinale pour voyager au Canada à l’horizon

La position, ferme, du gouvernement de Justin Trudeau semble avoir du plomb dans l’aile.

Nous avons indiqué notre inquiétude [à Transports Canada] , souligne Markus Ruediger, porte-parole de l’Association du transport aérien international (IATA).

L’organisation commerciale dit être sans nouvelle du gouvernement canadien depuis son annonce du 13 août dernier  (Nouvelle fenêtre) . Celle-ci était claire et sans ambiguïté. Tous les voyageurs et les membres d’équipage devront être vaccinés d’ici l’automne, affirmait Ottawa.

Dès que possible à l’automne et au plus tard à la fin octobre, le gouvernement du Canada exigera que les employés des secteurs du transport aérien, ferroviaire et maritime sous réglementation fédérale soient vaccinés.

Une citation de :Extrait du communiqué de presse du gouvernement le 13 août 2021