Projet de loi 96 : les craintes des commissions scolaires anglophones du Québec

L’Association des commissions scolaires anglophones du Québec (ACSAQ) est particulièrement préoccupée par deux éléments contenus dans le projet de loi 96 : le fait que Québec désire limiter le nombre d’années durant lesquelles les ressortissants étrangers temporaires auront l’autorisation d’envoyer leurs enfants dans des écoles anglaises, et l’utilisation de la clause de dérogation pour soustraire le projet de loi aux chartes canadienne et québécoise des droits et libertés.