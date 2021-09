Développée en Ontario, une encre virucide est approuvée par Santé Canada

En mars dernier, motivée par la pandémie, l'entreprise ontarienne ZEN Graphene Solutions, dirigée par Francis Jacques Dubé, annonçait avoir mis au point une encre virucide après cinq mois de développement.

La recherche et le développement de la formule de l'encre virucide ont été effectués entièrement par l'équipe de chercheurs de ZEN à Guelph, en Ontario.

Hier, l'entreprise a reçu la confirmation que son produit est sécuritaire.

L'entreprise a d'ailleurs déposé le 21 septembre 2020, un brevet pour son encre. On a fait ça incroyablement rapidement. On a des ingénieurs, on a des PhD, on a vraiment une équipe formidable.

Une citation de :Francis Dubé, président exécutif de ZEN Graphene Solutions