Toujours aux prises avec la COVID-19, le Manitoba projette un déficit de 1,56 G$

Cette projection de déficit est en diminution de 34 M$ par rapport aux projections de la province dans son budget 2021-2022, où elle anticipait un déficit de 1,60 G$.

L’amélioration est principalement attribuable à un demi-milliard de dollars d’Ottawa pour des dépenses liées à la pandémie, aux aides pour les agriculteurs touchés par la sécheresse, et l’entente pour la garderie à 10 $ par jour.

Cet argent doit contrebalancer des dépenses supplémentaires liées à la COVID-19 et des baisses de revenu liées à la sécheresse. Par exemple, Hydro-Manitoba s’attend à une baisse de revenu net de 188 M $, en raison d'une diminution des exportations d’électricité.

Le revenu de la Société manitobaine des alcools et des loteries devrait baisser d’environ 29 M $, vu que les casinos et les salles de loterie vidéo étaient fermés lors de la troisième vague.

Le gouvernement projette aussi une croissance du PIB réel de 4,9 % en 2021, alors que le budget projetait une hausse de 4,1 %. Pour 2022, la province prévoit une croissance de 3,1 %.

Le Manitoba continue d’avoir des taux de vaccination les plus élevés au pays et les plus élevés dans l’ouest du Canada. Cela, en plus de certains indicateurs économiques positifs comme la croissance de l’emploi, est une raison d’être optimiste pour une reprise progressive au cours de l’année qui vient et en 2022-2023 , indiquent les fonctionnaires, dans le rapport.

Ils notent que les perspectives restent volatiles en raison de la quatrième vague et de variants préoccupants.

Plus de détails à venir.