Action Gatineau entend réduire l’émission de GES de 27 % d’ici 2025

La cheffe du parti, Maude Marquis-Bissonnette, a lancé en matinée le cadre environnemental d’Action Gatineau, soit un outil d’évaluation pour décortiquer les engagements de la formation.

Ce parti s’affiche comme étant celui de l’environnement. C’est vraiment par souci de cohérence de dire, "on a des engagements, c’est quoi l’impact climatique de nos engagements", et ça, on veut le mesurer pour être capables d’éclairer la décision des Gatinois et des Gatinoises le 7 novembre prochain , jour du scrutin, a expliqué Mme Marquis-Bissonnette.

Ce cadre prévoit que l’engagement le plus efficace pour réduire l’émission de GES gaz à effet de serre sera d’accélérer les rénovations résidentielles écologiques. En éliminant le mazout dans le chauffage résidentiel, on entrevoit tronquer de 212 597 tonnes les émissions de GES.

La Ville de Gatineau a fait des inventaires d’émissions à gaz à effet de serre. [...] Dans le cas du mazout, par exemple, on sait que c’est 9200 résidences qui sont responsables pour 20 % de nos émissions de gaz à effet de serre, et ce qu’on calcule, c’est que c’est là qu’on est capables de faire des gains à plus court terme , a ajouté la candidate à la mairie.

Parmi ses cibles les plus élevées, Action Gatineau entend aussi réduire les GES de 40 137 tonnes en encourageant le transport actif et de 4170 tonnes en bonifiant l’offre de transport en commun. Planter 75 000 arbres par année les abaissera de 10 714 tonnes, et étendre la portée du programme de compostage aux commerces et aux industries les atténuera de 5872 tonnes, prévoit-on.

Le parti mise sur l'implantation d'un bureau de la transition écologique pour mener à bien les réductions de GESgaz à effet de serre .

Avec des informations de Nathalie Tremblay