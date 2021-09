Le candidat élu René Villemure au travail et Yves Lévesque songe à un dépouillement judiciaire

René Villemure entend se plonger rapidement dans deux dossiers qu’il identifie comme prioritaires : l’aide aux victimes de la pyrrhotite et la crise du logement social. Il veut regarder comment il peut, en tant que député bloquiste, apporter une aide substantielle aux victimes de la pyrrhotite. C’est très, très important. J’ai consulté les gens, je les ai rencontrés, j’ai entendu leur détresse , a-t-il déclaré en entrevue à l’émission Toujours le matin.

D’autre part, il mentionne que le Bloc compte déposer un projet de loi pour convertir les édifices fédéraux vacants ou qui vont le devenir à cause du télétravail en logements abordables. Un inventaire sera fait par le parti à l’échelle nationale et René Villemure sera chargé du travail dans sa circonscription.

Des édifices vides, à Trois-Rivières, il n’y en a pas. Maintenant, il y a des édifices qui se transforment à cause du télétravail et qui vont progressivement se vider. On ne peut pas en parler parce que ce n’est pas tous les gens qui le savent. À tout hasard, on fait l’inventaire de ça.

Une citation de :René Villemure, député de Trois-Rivières