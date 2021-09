Pour combler la grave pénurie de main-d'œuvre dans le réseau public de la santé, François Legault promet « une petite révolution ». Celle-ci sera présentée à 13 h et l'opposition promet déjà de monter aux barricades si ses attentes ne sont pas comblées.

« C'est une petite révolution, oui », a indiqué le premier ministre François Legault dans les couloirs de l'Assemblée nationale juste avant le début des travaux. Lors de la période de questions, il a souligné que le réseau était dysfonctionnel, notamment parce que 40 % des infirmières travaillent à temps partiel.

Aujourd'hui, on va présenter des mesures d'accélération pour une période intérimaire, le temps que la nouvelle convention collective audacieuse, courageuse, qui aurait dû être négociée depuis longtemps, soit en vigueur. Une citation de :François Legault, premier ministre du Québec

Jusqu’ici, rien n’a fuité concernant les modalités de ce plan. Le ministre de la Santé, Christian Dubé, a néanmoins indiqué mardi qu’il sera inspiré de celui établi l'automne dernier pour contrer la deuxième vague de la COVID-19 et comprendra des ingrédients qui ont fait de la campagne de vaccination un succès.

J'espère que le réveil de la semaine dernière de la part du gouvernement aura servi d'électrochoc , a déclaré pour sa part la cheffe du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade. Elle dit espérer que les propositions remontant de la base, via le comité de gestion de crise, feront partie du plan annoncé en début d'après-midi.

Le chef parlementaire du Parti québécois, Joël Arseneau, dit s'attendre à quatre mesures : un plan pour cesser le recours aux agences privées qui cannibalisent le système, la fin du temps supplémentaire obligatoire, le changement des ratios patients par infirmière pour qu'ils soient plus « sécuritaires », et une valorisation de la profession d'infirmière avec notamment plus de pouvoirs.

Délier les cordons de la bourse

Pour arriver à embaucher 4000 infirmières, le gouvernement est prêt à délier les cordons de la bourse.

Les sommes sont disponibles [...]. Tout ce qui nous sera demandé par le ministre de la Santé et son équipe sera donné , a déclaré la semaine dernière le ministre des Finances du Québec, Eric Girard.

Au Québec, ce ne sont pas les infirmières qui manquent, on en compte 7,6 pour 1000 habitants, soit plus que la moyenne canadienne de 6,6. En outre, leur nombre a augmenté de près de 7 % en cinq ans.

Le problème, c’est qu’elles ont tendance de plus en plus à délaisser le réseau public pour s’en aller au privé. Au cours de la dernière année, environ 1000 infirmières ou infirmiers sont passés du public au privé, soit 300 de plus que les années précédentes , soulignait récemment le Rapport des commissaires sur les états généraux de la profession d’infirmière.

Ancien ministre de la Santé, entre 2012 et 2014, Réjean Hébert montre du doigt les mégastructures qui nuisent au sentiment d’appartenance, les salaires, mais surtout les heures supplémentaires obligatoires.

Ça fait en sorte que les infirmières ne peuvent même pas planifier leur vie personnelle parce qu’elles ne savent pas quand elles vont sortir [du travail]. Une citation de :Réjean Hébert, ex-ministre de la Santé

Outre le fait de limiter le recours aux agences privées, l’ancien ministre péquiste croit notamment que l’utilisation de quarts de travail de travail de 12 heures (plutôt que de 8) pourrait être favorisée. Cette pratique répandue dans le réseau anglophone offre plus de journées de congé durant la semaine tout en simplifiant le travail des gestionnaires.