Dispute juridique concernant la vaccination d’une adolescente contre la COVID-19

Le juge Michael Megaw a déclaré que la mère a exprimé du scepticisme au sujet de la gravité de la pandémie et une opinion selon laquelle le vaccin Pfizer-BioNTech est expérimental et dangereux. Il y a de l'inquiétude au sujet de l'influence que la mère a exercée sur sa fille .

En mai dernier, lorsque la jeune fille était âgée de 12 ans, son père a demandé une décision de la cour afin qu’elle soit vaccinée.

Selon lui, l'adolescente était ravie de se faire vacciner contre la COVID-19, mais elle aurait été bombardée de désinformation par sa mère.

Le 10 septembre dernier, le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Dr Saqib Shahab, s’est dit préoccupé par les taux de vaccination des enfants de la province en se fondant sur les « tendances actuelles chez les parents de ces enfants ». Photo : La Presse canadienne

Les parents en cause dans cette affaire sont divorcés depuis de nombreuses années. Le juge Megaw a examiné les arguments des deux parents, y compris les affidavits des médecins appuyant l’une ou l’autre des parties.

À la demande du juge, le Dr William Code, anesthésiste et ancien professeur permanent au Collège de médecine de l’Université de la Saskatchewan, a interviewé la jeune fille. Il lui a diagnostiqué un problème possible de toxicité au vaccin et lui a accordé une exemption de vaccination.

Or, le juge Megaw a déclaré qu’il n’avait pas accordé de poids à l’opinion du Dr Code parce que le diagnostic n’était pas clair .

Il a aussi fait remarquer que le pédiatre qui suit l’adolescente depuis sa naissance a dit qu’elle devrait se faire vacciner.

Le juge a donc décidé qu’il était dans l’intérêt de la jeune fille d’être protégée contre la COVID-19 et que le père avait le droit de prendre des dispositions pour que la fille soit vaccinée, sans le consentement de la mère, mais en consultation avec les médecins de la fille.

Les professionnels de la santé qui ont participé directement au traitement de cet enfant peuvent continuer à rendre les jugements médicaux qu’ils ont rendus dans l’intérêt de l’enfant. Une citation de :Micheal Megaw, juge de la Cour du Banc de la Reine de Saskatoon

Le père a dit qu’il a communiqué avec les médecins de sa fille au sujet du processus de vaccination la semaine dernière, mais qu'il devait être mis en suspens compte tenu de l’appel de la mère contre la décision du juge.

Les parents divorcés ont un deuxième enfant, un garçon de 11 ans, qui sera admissible à recevoir le vaccin contre la COVID-19 lorsqu’il aura 12 ans ou peut-être plus tôt, selon les progrès réalisés par Pfizer.

Mon fils veut vraiment se faire vacciner. Il veut recommencer à pratiquer des sports en toute sécurité, donc il sait qu’il a besoin de se faire vacciner. S’il faut se présenter devant les tribunaux à nouveau, la démarche sera peut-être plus simple parce que nous avons déjà présenté toutes nos preuves , dit le père.

La décision du juge Megaw a été rendue alors que la quatrième vague de la pandémie frappe la Saskatchewan, causant une augmentation de la proportion d’infections chez les jeunes de la province, y compris les élèves. Seuls les enfants de 12 ans et plus sont actuellement admissibles à recevoir le vaccin.

Plus tôt ce mois-ci, le médecin hygiéniste en chef de la Saskatchewan, Saqib Shahab, avait fait part de ses préoccupations au sujet des futurs taux de vaccination des enfants de la province.

Oui, les vaccins seront disponibles l’année prochaine, peut-être, pour les enfants de 5 à 11 ans. Mais si nous nous fions aux tendances actuelles chez les parents de ces enfants dans diverses régions de la Saskatchewan, nous ne sommes certainement pas très optimistes quant à la participation des enfants [à la campagne de vaccination].

D’après les informations de Guy Quenneville