Des performances de cirque ces jours-ci à Saint-Jean de Terre-Neuve

La programmation comprend une quinzaine d'activités, du 23 au 26 septembre, avec des performances dans des lieux non conventionnels et des tables rondes.

Un événement a lieu jeudi soir dans l’atrium de l'hôtel Sheraton avec des artistes invités.

Une soirée gratuite qui se veut comme une grande célébration, après plus d'un an et demi de performances virtuelles.

Un des buts du festival, c'est d'amener du cirque de très haute qualité à St. John's pour inspirer le monde et voir des choses impressionnantes , laisse savoir Anahareo Dölle, la fondatrice du festival.

Du cirque au musée

L'intriguant spectacle A Night at the Circus aura lieu au musée The Rooms vendredi soir, à 20 heures.

Il a été conceptualisé et mis en scène par l'équilibriste de formation Olaf Triebel, qui a travaillé pour le Cirque du Soleil, Les 7 Doigts de la main, le Cirque Éloize, et d'autres compagnies à travers le monde.

L'artiste du Québec prépare ce spectacle immersif et interactif depuis des mois, à distance.

Les numéros se font partout: dans les escaliers, dans les plateformes et à différents niveaux dans la salle. Les gens sont fortement encouragés à continuer de se déplacer pour être toujours proches de l'action.

Au Centre des arts et de la culture aura lieu samedi soir le spectacle The Edge of the World Cabaret, réalisé et animé par Patrick Léonard, des 7 Doigts avec le Jazz East Big Band, un imposant orchestre de jazz basé à Saint-Jean et qui comprend pas moins de 18 musiciens dirigés par le multi-instrumentiste terre-neuvien Bill Brennan.