Un octogénaire porté disparu à Mississauga

Les policiers et les proches de l'homme de 81 ans sont inquiets.

Si vous l'apercevez, SVP, SVP, SVP, appelez la Police régionale de Peel. Nous sommes bouleversés , raconte sa nièce dans une vidéo diffusée par les policiers. Le nom de la nièce n'est pas précisé.

Elle ajoute qu'il parle espagnol et un peu l'anglais.

Malgré son âge, M. Viana a l'habitude de faire de longues randonnées à vélo, parfois sur des distances de 400 km et plus par jour. Les policiers ne savent donc pas où il pourrait se trouver et où concentrer leurs recherches.

Il a été vu pour la dernière fois vers 10 h samedi à une résidence à Mississauga près des artères Erin Mills Parkway et Folkway Drive.

Il portait alors un maillot de cycliste orange. Son vélo est gris.

La police ajoute qu'il pèse près de 80 kg et mesure 1,80 m.