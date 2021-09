Le manque de matelots à la traverse de Tadoussac rouvre le débat d’un pont sur le Saguenay

Depuis lundi, par manque de personnel le nombre de traversées a été réduit. Le conseiller en communication à la STQ, Bruno Verreault, explique que ce sont précisément les matelots qui manquent à l'appel sur les deux navires de la traverse Tadoussac-Baie-Sainte-Catherine, ce qui fait en sorte qu'il y a une réduction du service du lien maritime à certains moments depuis lundi.

Il rapporte que le nombre de matelots à l'emploi est suffisant pour faire fonctionner les deux navires, mais il y a un manque de matelots sur appel ou en remplacement qui s'explique, selon lui, par le contexte de la rareté de main-d’œuvre au Québec.

Le porte-parole soutient que c'est pour éviter d'annuler une traverse à la dernière minute que le nombre de traverses par jour a été réduit, ainsi que pour éviter de mettre de la pression sur les matelots en poste.

Nous préférons ajuster l'horaire afin d'assurer que les employés en poste puissent avoir une qualité de vie et que nous puissions aussi embaucher de nouvelles personnes, de nouvelles ressources, pour pouvoir permettre un retour à la normale .

Les traversées s'effectueront de façon régulière aux 20 minutes entre 10 h et 18 h, mais entre 18 h et minuit, il y aura un seul bateau en service qui effectuera de chaque rive un départ aux 40 minutes. Entre minuit et 6 h, les départs se feront aux heures.