Middlesex déclare l’état d’urgence en raison des pluies abondantes

Un communiqué publié par le comté indique que plus de 100 mm de pluie sont tombés au cours des dernières 24 heures.

De nombreuses routes du comté sont sous l'eau et risquent d'être emportées par les eaux , indique le communiqué.

La municipalité du comté, Southwest Middlesex, a pour sa part fermé toutes ses routes.

Les autorités sont d'autant plus inquiètes que des précipitations supplémentaires de 20 à 40 mm sont attendues dans les prochaines heures.

Routes fermées : Chemin Pike de la promenade Mullifarry au chemin Napperton

Chemin Napperton du chemin Kerwood au chemin Pike

Chemin Elginfield du chemin Centre au chemin Cassidy

Rue Petty du chemin Centre au chemin Narin

Le comté demande instamment aux résidents de ne pas conduire dans l'eau ou dans des zones où la route n'est pas visible. Il prévient que des effondrements sont possibles et que conduire dans l'eau est extrêmement dangereux.

Nous demandons à tous les habitants du comté de rester chez eux jusqu'à ce que les conditions s'améliorent. Une citation de :Cathy Burghard-Jesson, préfète du comte de Middlesex

Plusieurs rues de London ont également été fermées en raison des inondations, notamment la rue Oxford entre l'avenue Beaverbrook et le chemin Proudfoot.

D'autres fermetures sont aussi à signaler sur la promenade Dingman entre l'avenue Highbury Sud et le chemin Old Victoria et sur la rue Pine entre les rues Ash et Hume.

Environ 100 mm de pluie sont tombés dans le bassin versant nord de la rivière Thames (Archives) Photo : CBC

Des risques jusqu'à la fin de semaine

L'Office de protection de la nature Upper Thames confirme qu'une grande partie du bassin versant nord de la Thames, y compris la ville de London, a reçu plus de 100 mm de pluie. Le sud de la rivière a reçu environ 75 mm de précipitations.

Dans un communiqué, l'agence environnementale souligne que si une grande partie des pluies antérieures s'est infiltrée dans le sol, davantage de ruissellement est maintenant généré à mesure que le sol se sature d'eau.

Les fossés et cours d'eau ont aussi débordé.

L'office de protection dit s'attendre à ce que les cours d'eau commencent à atteindre des pics tôt jeudi matin dans les zones en amont. Elle précise que les pics progresseront en aval jusqu'à jeudi soir. La rivière Thames devrait rester élevée jusqu'au week-end.

Les autorités rappellent au public de faire preuve d'une extrême prudence et de rester à l'écart de tous les cours d'eau.

Lueur d'espoir toutefois : les avertissements de pluie qui étaient en vigueur dans la nuit de mercredi à jeudi ont été annulés.

Avec des informations de CBC