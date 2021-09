Au moins 13 foyers de soins néo-brunswickois touchés par la COVID-19

La majorité des résidents infectés par le virus sont doublement vaccinés et n’éprouvent que de légers symptômes.

N'empêche que le nombre d’établissements touchés par la COVID-19 est alarmant, selon le directeur général par intérim de l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Michael Keating.

C’est la première fois qu’on a plus qu’un ou deux foyers [en éclosion simultanée] , souligne-t-il. On a vécu les premières trois vagues sans avoir même un seul cas dans les foyers à but non lucratif.

Avec 23 personnes malades, dont une est à l’hôpital, le Drew Nursing Home de Sackville enregistre le plus haut taux d’infections en foyer de soins de la province.

Les foyers de soins touchés par le virus : Notre-Dame-de-Lourdes (Bathurst) ;

Manoir Brise de l’Oasis (Bathurst) ;

Foyer Lilianne Ouellette (Campbellton) ;

Sugarloaf Manor (Campbellton) ;

(Campbellton) ; Campbellton Nursing Home (Campbellton) ;

(Campbellton) ; Drew Nursing Home (Sackville) ;

(Sackville) ; Résidence Alouette (Dieppe) ;

Villa Sormany (Robertville) ;

Villa des Chutes (Grand-Sault) ;

Macleod’s Too (Bath) ;

(Bath) ; Victoria Glen Manor (Perth-Andover) ;

(Perth-Andover) ; River View Manor (Hartland) ;

(Hartland) ; Résidence Le Royal (Bathurst).

Parallèlement, le Nouveau-Brunswick signalait mercredi un nombre record d’infections en une seule journée depuis le début de la pandémie.

On a très peur pour le secteur parce qu’on sait qu’est-ce qui pourrait arriver ,déclare Michael Keating. Mais avec les vaccins, on ne voit pas de cas aussi sérieux que dans le passé.

L'hiver dernier, des foyers de soins ont été touchés par la COVID-19 dans la province. De nombreux décès ont été enregistrés, notamment au Manoir Belle Vue d’Edmundston, et au complexe Parkland de Saint-Jean.

Des défis supplémentaires pour le personnel

L’impact de la recrudescence d'infections pèse lourd sur les employés de ce secteur.

Michael Keating indique que le manque de main-d’œuvre dans les foyers de soins ajoute beaucoup de pression sur les administrations pour fournir les soins adéquats aux patients.

Afin de trouver des pistes de solution, l’Association des foyers de soins du Nouveau-Brunswick a eu une rencontre mercredi avec le ministère du Développement social de la province.

Des rencontres bihebdomadaires entre ces deux partis ont maintenant lieu afin d’établir une nouvelle banque de données de travailleurs potentiels.

C’est difficile de trouver des employés. De plus en plus, on se tourne vers les étudiants internationaux pour nous aider , dit Michael Keating.

Les retraités du secteur de la santé de la région sont également une cible clé des recherches.

Avec des informations du Téléjournal Acadie