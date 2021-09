L’École Saint-Vital de Beaumont renommée l’École Quatre-Saisons

Il s’appelait l'École Saint-Vital de Beaumont. Mais cet été, le CSCNConseil scolaire Centre-Nord a décidé de changer ce nom pour que l'école ne soit plus associée à Vital Grandin, un évêque qui a milité pour la construction de pensionnats pour Autochtones.

Le CSCNConseil scolaire Centre-Nord a fait appel aux membres de l’établissement et à la communauté pour soumettre de nouveaux noms. Au total, plus de 50 idées ont été proposées, selon Étienne Alary, vice-président du CSCNConseil scolaire Centre-Nord et président catholique.

De toutes ces propositions, cinq noms ont été retenus, parmi lesquels Quatre-Saisons à été choisi. C’est un nom qui est ressorti à plusieurs reprises dans la liste que nous avons eue , a souligné le vice-président du CSCNConseil scolaire Centre-Nord .