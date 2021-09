Des plans du nouveau service d’urgence de l’Hôpital Saint-Boniface dévoilés

Les architectes projettent de construire la nouvelle annexe sur l’avenue Taché.

D’autres secteurs de l’hôpital, auxquels la nouvelle urgence sera reliée, seront également rénovés, d'après les plans provisoires de la firme sélectionnée, FT3 Architects de Winnipeg.

Son directeur, Jerald Peters, explique qu’un vieux bâtiment sur le site visé sera démoli dans les prochains mois, pour laisser place à la nouvelle infrastructure.

Au rez-de-chaussée, décrit-il, des espaces désignés pour la santé mentale, la réanimation, le triage et l’imagerie médicale sont prévus. La salle d’attente sera quatre fois plus grande que la salle actuelle.

Une dizaine de quais d’ambulances à proximité de grands ascenseurs seront aussi aménagés pour faciliter l’accès au laboratoire et à l’unité des soins intensifs.

Le coût du projet du nouveau service des urgences est estimé à 94 millions de dollars.

L’échéancier des travaux prévoit la livraison du projet en 2025, mais il s'agit encore d'un échéancier provisoire, prévient la présidente-directrice générale de l’hôpital, Martine Bouchard.

À cause de la pandémie de COVID-19, ça a eu un impact sur l’échéancier et ça continuera d’en avoir en raison de la chaîne d’approvisionnement, de la disponibilité des matériaux, de l’environnement de travail et du protocole sanitaire mis en place sur le chantier , a-t-elle expliqué lors de la soirée de consultation virtuelle.

Selon les experts, le nouveau service des urgences devrait permettre de réduire les temps d’attente et la durée des hospitalisations.

En 2019, ce service de l’Hôpital Saint-Boniface a enregistré plus de 47 000 visites.

Les projections indiquent que les visites aux urgences passeront à plus de 60 000 en 2029 et à plus de 70 000 en 2039 en raison de la croissance de la population.

Avec les informations de Godlove Kamwa