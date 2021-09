Six nouveaux chefs d’accusation contre le suspect d’une attaque à North Vancouver

L’homme accusé de meurtre suivant une attaque à l'arme blanche aux environs de la bibliothèque publique Lynn Valley, à North Vancouver, fait face à six nouvelles accusations.

Yannick Bandaogo fait déjà face à une accusation de meurtre au second degré à la suite des événements du 27 mars au cours desquels une jeune femme dans la vingtaine a été poignardée à plusieurs reprises et est décédée. La Gendarmerie royale du Canada (GRC) n'a pas révélé l'identité de la victime.

Désormais, Yannick Bandaogo fait également face à cinq chefs d’accusation de tentatives de meurtre et un chef d’accusation de voies de fait graves, indique la GRCGendarmerie royale du Canada .

Yannick Bandaogo, accusé de meurtre, est apparu à la cour provinciale de North Vancouver en avril dernier. Photo : Felicity Don

Il s’agit d’un incident tragique qui nous a secoués et nous partageons la douleur et la colère des familles et de la communauté , écrit le détective Sukhi Dhesi dans un communiqué.

L’accusé a un passé criminel connu des policiers. Il avait notamment été condamné à un mois de prison pour avoir agressé un policier et avoir résisté à son arrestation à Longueuil, en banlieue de Montréal.

La GRCGendarmerie royale du Canada se garde d’offrir plus de détails tant que l’affaire est devant les tribunaux.

Les enquêteurs demandent à toute personne qui possède plus d'information au sujet de cette affaire de communiquer avec eux au 1-877-551-4448, ou encore par courriel à l'adresse : ihitinfo@rcmp-grc.gc.ca  (Nouvelle fenêtre) .