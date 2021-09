Une légère hausse des signalements à la DPJ en Estrie

La hausse est faible par rapport à celle de l'année 2019-2020, qui s'était élevée à 28 % dans la région.

La directrice de la DPJDirection de la protection de la jeunesse en Estrie Johanne Fleurant a tout de même souligné que la collectivité doit trouver des solutions pour que les cas cessent d’augmenter d'année en année.

La hausse des signalements est inacceptable. Comme société, on ne devrait pas accepter que cette hausse-là se poursuive constamment et on doit collectivement prendre nos responsabilités envers les enfants.

Une citation de :Johanne Fleurant, directrice à la DPJ en Estrie