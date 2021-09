Une œuvre de jeunesse de Réal Bérard revient au Manitoba après 64 ans

Réal Bérard avait offert cette oeuvre à Dan Jellicoe, un ami avec qui il travaillait au parc provincial du Whiteshell à l’époque où il était cartographe pour le compte de la province.

Depuis, la toile a parcouru le monde avec les descendants de M. Jellicoe, qui l’ont amenée en Afrique du Sud, dans l’État de Washington aux États-Unis et dans divers endroits au Canada, au fil de leurs déplacements.

Le directeur adjoint de l’École communautaire Réal Bérard, France Bouchard, raconte avoir reçu la pièce artistique la semaine dernière. Il a été stupéfait de voir la boîte dans un corridor après être allé dans une classe pour régler un dossier.

France Bouchard, directeur adjoint de l'École communautaire Réal Bérard à Saint-Pierre-Jolys, devant l'œuvre de Réal Bérard qui a retrouvé son sol manitobain. Photo : Radio-Canada / Fernand Detillieux

On a découvert le contenu de la boîte en lisant le petit papier par rapport au fait que c’est une pièce de Réal Bérard qui a voyagé à travers les années, des États-Unis jusqu’à ici. Retour au bercail, comme on dit. On la découvrait tranquillement et on s’est dit, c’est extraordinaire !, s’est -il exclamé.

C’est de l’enseignement gratuit pour le patrimoine de notre école à nos élèves. C’est vraiment intéressant. Une citation de :France Bouchard, directeur adjoint de l’École communutaire Réal Bérard à Saint-Pierre-Jolys

M. Bouchard indique que l’école n’a toujours pas choisi un emplacement précis pour la toile. Une chose est sûre, note-t-il, l’œuvre sera sécurisée parce qu’elle date de plusieurs années et elle sera exposée pour qu’elle soit visible avec une petite note explicative à ses côtés, pour que les jeunes se reconnaissent dans cette pièce .

L’œuvre nomade de Réal Bérard rejoint d’autres pièces de l’artiste que l’école de Saint-Pierre-Jolys possède, ce qui réjouit M. Bouchard, qui parle de son école comme d’un petit musée en l’honneur de l’artiste.

Il indique que des élèves ont été inspirés par Réal Bérard et ses œuvres dans leur parcours scolaire, et que certains ont étudié les arts plastiques à l’université.

C'est une richesse historique extraordinaire. c'est quelque chose à raconter de génération en génération sur Réal Bérard. Souvent, nos maternelle se demandent c'est qui ça, Réal Bérard? C'est une occasion en or de pouvoir dire que ça fait longtemps que ce monsieur-là est populaire, non seulement ici dans la région, mais partout au Canada et même aux États-Unis. Une citation de :France Bouchard, directeur adjoint de l’École Réal-Bérard à Saint-Pierre-Jolys

L'artiste franco-manitobain Réal Bérard (archives). Photo : Radio-Canada / Chloé Dioré de Périgny

Réal Bérard est né en 1935 à Saint-Pierre-Jolys. Il vit dans le quartier Saint-Boniface, à Winnipeg, où il peint et dessine toujours.

France Bouchard mentionne que l’artiste fait parvenir une œuvre par année à l'école, qui est remise à un élève de 12e année pour honorer ses performances académiques ou autres réussites .

Avec les informations d’Émile Lapointe