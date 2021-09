COVID-19 : nouvelles restrictions et écoles toujours fermées à Yellowknife

La médecin hygiéniste en chef des Territoires du Nord-Ouest, Kami Kandola a prolongé et renforcé ses arrêtés de santé publique sur les restrictions en lien avec la COVID-19 à Yellowknife, Behchokǫ̀ et Whatì. Les écoles de la capitale resteront fermées jusqu’au 4 octobre.

En conférence de presse, mercredi, la Dre Kandola a indiqué que les restrictions annoncées le 8 septembre sur les rassemblements à Yellowknife, qui devaient arriver à échéance vendredi, se poursuivront pour 10 autres jours.

La médecin hygiéniste en chef a aussi annoncé de plus fortes mesures dans la capitale ténoise. Elles empêcheront notamment les établissements et les commerces non essentiels d'accueillir plus de 10 personnes à l’intérieur au même moment.

Les rassemblements extérieurs sont désormais restreints à 25 personnes plutôt que les 50 permises jusqu'à maintenant.

La Dre Kandola espère que la mise en place de ces restrictions, qui commenceront vendredi à 23 h 59 permettra de court-circuiter la propagation de la COVID-19 à Yellowknife afin de pouvoir rouvrir les écoles et assouplir les restrictions dans 10 jours.

Parmi les provinces et territoires du pays, les Territoires du Nord-Ouest ont maintenant le plus haut taux de cas actifs par nombre d'habitants, selon la Dre Kandola.

Mardi, le territoire comptait 241 cas actifs, dont 141 à Yellowknife, 51 à Behchokǫ̀ et 30 à Whatì. Deux personnes sont mortes des suites de la maladie au cours du dernier mois.

Si nous réduisons tous nos rassemblements sociaux et que nous nous isolons et passons un test de dépistage lorsque des symptômes apparaissent, espérons que nous pouvons voir la fin de tout cela , explique la Dre Kandola. En suivant cette extension de 10 jours je m’attends à ce que ce soit la seule extension nécessaire.

À Behchokǫ̀, les restrictions seront prolongées jusqu’au 7 octobre et à Whatì, elles seront en vigueur jusqu’au 9 octobre.