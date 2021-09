Alimenter les discussions grâce à la semaine de la nourriture à Vancouver

Au cours de la semaine, diverses activités sont offertes dont des séances d'information sur les plantes indigènes, dialoguer en cuisinant des dumplings ou encore apprendre à mettre en conserve vos aliments.

L'événement permet d'apprendre sur nos voisins à travers de la nourriture , explique Marie-Pierre Bilodeau, la fondatrice de Refarmers. On peut s’entraider et se connecter à travers la nourriture, car on a tous des histoires et des traditions qui viennent avec nos cultures. , ajoute-t-elle.

Deux randonnées sont planifiées avec des éducatrices autochtones dont Lori Snyder, herboriste et Métis, qui fait découvrir les multiples usages des plantes que l’on peut récolter en milieu urbain.

Sous sa loupe la moindre petite fleur qui pousse dans l'herbe, révèle ses propriétés médicinales pour soulager les maux de ventre, ou devient un antidote pour une piqûre d'abeille.

Le grand plantain peut être utilisé comme plante médicinale, selon Lori Snyder, herboriste et éducatrice métisse. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

La fondatrice de Refarmers explique que cette semaine d'activités vise également à mettre en lumière des projets communautaires, pour que les gens interagissent plus avec toutes les choses incroyables qu'on a dans notre communauté , affirme Marie-Pierre Bilodeau.

Une rencontre avec les personnes qui ont mis en place « un réfrigérateur de quartier » permet, par exemple, d’en découvrir plus sur cette initiative de quartier pour faciliter l'échange de nourriture et les conversations entre résidents.

Au coin de Hastings et Garden Drive, le Local Open Access Fridge (LOAF) est un frigidaire qui permet le partage de nourriture dans le quartier. Photo : Radio-Canada / Camille Vernet

Le réfrigérateur ainsi que le garde-manger, mis en place récemment, sont gérés par la communauté, et ont pour but d'offrir des aliments gratuits et accessibles à tous.

Ce lieu de rassemblement permet également de réduire l'insécurité alimentaire et le gaspillage puisque tout au long de l'année, les surplus de nourriture des restaurants ou des jardins peuvent y être déposés et n’importe quel résident, quelle que soit sa situation financière, peut venir s’y servir.