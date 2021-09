Mille et une questions à l’ouverture du camp d’entraînement des Maple Leafs

Certains joueurs, comme le défenseur Morgan Rielly, ont d'ailleurs profité de l'occasion pour mettre les points sur les i et les barres aux t afin de mettre au rencart certains sujets de conversation.

Ce dernier entame la dernière année d'un contrat qui le rémunère à raison de cinq millions de dollars par saison. Il pourrait être l'un des joueurs autonomes les plus convoités l'été prochain.

Je n'ai pas envie de discuter [de négociations contractuelles] publiquement. Pour être honnête, ça appartient à [mon agent] J.P. Barry et Kyle [Dubas]. Je vais m'en tenir à ce que je peux contrôler. Je me sens bien et je suis prêt pour la saison , a-t-il répondu.

Être un membre des Maple Leafs de Toronto est spécial pour moi. On verra ce que l'avenir me réserve.

Le directeur général Kyle Dubas et l'entraîneur-chef Sheldon Keefe ont chacun répondu à des questions sur leur avenir respectif avec l'équipe advenant d'autres résultats décevants en séries.

C'est une question à laquelle je ne peux pas vraiment répondre. [La sécurité de mon emploi], c'est quelque chose dont je ne me soucie pas. Tout ce qui m'importe, c'est de gérer cette équipe au meilleur de mes capacités , a déclaré Dubas.

Je ne crois pas qu'il y ait quoi que ce soit de nouveau en termes d'exigences ou de pression. Je savais exactement ce dans quoi je me lançais et j'accepte la responsabilité qui vient avec cela , a expliqué Keefe.

Dubas entame sa septième saison avec les Leafs et sa quatrième en tant que directeur général. Toronto n'a pas encore accédé au deuxième tour des séries sous sa gouverne. Il est aussi celui qui a embauché Keefe, qui écoule la dernière année de son contrat.

Sans Auston Matthews

Les Maple Leafs doivent mener leur camp d'entraînement en prévision de la saison 2021-2022 sans leur joueur vedette. Auston Matthews a été opéré au poignet il y a six semaines et pourrait rater la majorité de la préparation de l'équipe sur la patinoire.

On va bientôt me retirer mon attelle et je pourrai reprendre graduellement des activités liées au hockey. Pour l'instant, je n'ai fait que patiner , a dit le principal intéressé.

Kyle Dubas a précisé que l'équipe espère que Matthews sera en mesure de disputer le premier match de la saison le 5 octobre.

La recherche de l'ailier gauche qui accompagnera Matthews et son partenaire de trio, Mitch Marner, se poursuivra donc sans le joueur de centre vedette. Avec le départ de Zach Hyman cet été, une véritable lutte se dessine pour les postes d'ailier gauche dans l'équipe.

Au début du camp, j'ai l'intention de donner une chance et d'essayer différentes choses avec plusieurs joueurs. Alors qu'on progressera dans les matchs préparatoires, on verra ce qui fonctionne ou pas. Rien n'est coulé dans le béton , a dit Keefe.

L'équipe a embauché les attaquants Michael Bunting, Nick Ritchie et Ondrej Kase dans l'espoir que l'un d'eux s'impose à l'attaque. Certains joueurs des Leafs de la dernière saison comme Alex Kerfoot et Ilya Mikheyev, la recrue Nick Robertson et les joueurs invités Josh Ho-Sang et Nikita Gusev auront aussi leur mot à dire.

Par ailleurs, l'attaquant William Nylander, l'un des ténors de l'attaque torontoise, n'était pas encore pleinement vacciné mercredi. Il s'est adressé aux journalistes avec un masque. Il a toutefois assuré qu'il aura reçu ses deux doses d'ici au début de la saison régulière.