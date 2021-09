Dépistage : le système de coupons bien accueilli à Granby et Bromont

Depuis mercredi matin, les centres de dépistage de Bromont et Granby utilisent un système de coupons pour désengorger ses services . Selon la coordonnatrice par intérim des centres désignés de dépistage (CDD) en Estrie, Marie-Pier Lemieux, la nouvelle formule a été bien reçue et tous les coupons ont trouvé preneur en quelques heures.

Le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie - CHU a dû utiliser cette méthode en raison d'un très fort achalandage et d'une capacité limitée de dépistage, consécutive de la pénurie de main-d'oeuvre.

Nos capacités sont atteintes, ce qui occasionne beaucoup de temps d'attente, explique Marie-Pier Lemieux. On vise des délais de 24 h et moins pour un rendez-vous de dépistage. On poursuit nos travaux pour assurer une plus grande capacité.

Il y avait [aussi un enjeu] de sécurité auprès de nos usagers. On a une grande présence d'enfants et de jeunes familles qui doivent attendre longtemps , ajoute-t-elle.

Selon la coordonnatrice des CDDCentres désignés de dépistage , le retour aux coupons a permis de réduire le temps d'attente de 2 h à 15 minutes, lorsque les gens se présentent à l'heure.

La clientèle a très bien répondu. Le fait d'avoir un coupon avec une heure, ça permet de retourner à la maison [...] On vit toujours la problématique qu'on atteint notre limite de dépistage en fin de journée. On invite alors les gens à revenir le lendemain. Une citation de :Marie-Pier Lemieux, coordonnatrice par intérim des CDD en Estrie

Il sera possible de recevoir un coupon au Centre de dépistage de Bromont et de Granby. Photo : Radio-Canada / Katy Larouche

Vers un dépistage sur rendez-vous

Cette mesure est temporaire, puisque les dépistages se feront uniquement sur rendez-vous d'ici quelques jours. Ce fonctionnement est déjà implanté aux CDDCentres désignés de dépistage de Lac-Mégantic, Val-des-Sources et Magog. Quant à celui Sherbrooke, des travaux sont en cours pour l'implanter éventuellement.

Pas question toutefois de fermeture, même si la pénurie de main-d'oeuvre est un enjeu dans la région. Clairement, les besoins de dépistage sont présents sur l'ensemble du territoire.