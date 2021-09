Omar Sy au Festival international du film Black de Montréal

Spike Lee, Danny Glover, Harry Belafonte… Ce n’est pas la première fois que le Festival international du film Black de Montréal (FIFBM) rend hommage aux interprètes noirs dans le cinéma. Mais cette année, pour sa 17e année, le FIFBM portera une attention particulière aux artistes de la francophonie.

En plus de l’honneur décerné Omar Sy, lauréat du prix César du meilleur acteur en 2012 pour Les Intouchables, un prix sera aussi remis à l’artiste visuelle et cinéaste haïtienne-canadienne Martine Chartrand (Âme noire, MacPherson) ainsi qu’ à la militante et actrice guadeloupéenne, Firmine Richard (8 femmes, La première étoile).

Le lauréat et les deux lauréates s’entretiendront avec la présidente et fondatrice du FIFBM, Fabienne Colas, pour discuter notamment de l’évolution de leur carrière respective, leur ascension vers le succès, et de l’importance de la diversité devant et derrière la caméra.

Cette année, plus de 134 films provenant de 30 pays seront diffusés en ligne ou sur les écrans du Cinéma Impérial, du Cinéma Beaubien, du Cinéma du Parc et de la Cinémathèque québécoise.

Lever le poing en 1968

Fabienne Colas, fondatrice du FIFBM (et d’innombrables autres festivals, dont le Festival Nuits d’Afrique) recommande entre autres le documentaire With Drawn Arms (Poings levés), qui sera présenté en ouverture du festival au Cinéma Impérial, le 22 septembre à 19 h.

On y raconte l’histoire de Tommie Smith, un athlète américain qui a levé le poing pendant la cérémonie de remise des médailles, lors des Jeux olympiques de 1968, à Mexico.

Ce geste symbolique pour les droits civiques des personnes afro-américaines a été repris des décennies plus tard, notamment par l’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco, Colin Kaepernick, qui a fait un geste semblable en 2016 . Ce dernier prend la parole dans le film aux côtés d’autres personnalités comme la médaillée d’or du soccer américain Megan Rapinoe et le regretté John Lewis, membre de la Chambre des représentants des États-Unis.