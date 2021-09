Deux infirmières démissionnaires de l’hôpital de Roberval reviennent en poste

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux ( CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ) du Saguenay-Lac-Saint-Jean a confirmé leur retour au travail dans un communiqué envoyé en fin d’après-midi mercredi.

Selon le conseiller cadre par intérim aux communications et relations médias du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux , Pierre-Alexandre Maltais, des discussions avec les gestionnaires sur l'organisation du travail ont permis de convaincre les deux employées de revenir.

Il manque cependant encore trop de personnel à l'hôpital de Roberval pour rouvrir l'unité de soins intensifs, fermée depuis la fin de semaine de la fête du Travail.

Du côté du Syndicat des professionnelles en soins du Saguenay-Lac-Saint-Jean (FIQ), la présidente par intérim, Julie Boivin, se réjouissait du retour des deux infirmières, lorsque jointe par Radio-Canada. Elle a tenu également à souligner le travail de l'équipe syndicale en place à Roberval dans le processus effectué.

Nomination d’un responsable pour le secteur Maria-Chapdelaine