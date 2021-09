Des Calgariens accusés d’avoir arnaqué des campeurs en C.-B. pour un total de 2 M$

La police a arrêté deux Calgariens après que des personnes se sont fait arnaquer en achetant des places de camping pour véhicules récréatifs (VR) et des espaces à quai pour bateaux dans le sud-est de la Colombie-Britannique.

L’arnaque présumée, estimée à deux millions de dollars, a fait plusieurs victimes entre 2014 et 2017. Ces dernières pensaient acheter des emplacements dans un complexe sur les bords du lac Koocanusa en Colombie-Britannique.

Le projet s'est appelé Sweetwater Resort, Sweetwater RV Park ou encore Sweetwater at Lake Koocanusa.

Dans un communiqué de presse, la police de Calgary explique que l’unité spécialisée en crimes économiques a commencé à enquêter lorsque des clients se sont inquiétés de la légitimité des transactions, les échanges entre eux et le propriétaire du complexe devant de moins en moins fréquents.

Les enquêteurs ont établi que les transactions n'étaient pas valides. Le district régional d'East Kootenay avait d'ailleurs ordonné la fermeture du parc pour les VRvéhicule récréatif .

L’homme se présentant comme étant le propriétaire du complexe, un Calgarien de 61 ans, a été arrêté la semaine dernière. Il fait face à quatre chefs d'accusation au total, pour fraude de plus de 5000 $, blanchiment d’argent et vol de plus de 5000 $.

Selon la police, il aurait vendu des emplacements pour bateaux dans la marina, mais ces transactions n'étaient pas valides puisque ces lots se trouvent sur les terres de la Couronne et ne peuvent donc pas être vendus légalement. En Colombie-Britannique, les places dans les marinas peuvent être louées, mais jamais vendues.

Le directeur des ventes du complexe, un autre Calgarien, âgé lui de 53 ans, a été arrêté cette semaine. Il fait face à quatre chefs d'accusation pour vol et fraude de plus de 5000 $.

Avant d’acheter ce type de biens, le sergent Geoff Gawlinski de l’unité des crimes économiques recommande de demander à un avocat d'examiner les contrats et les informations concernant l'entreprise afin de s’assurer que tout est légal.