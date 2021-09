L’archidiocèse d’Halifax-Yarmouth n’imposera pas le passeport vaccinal

L'Église catholique dans la grande région d'Halifax et Yarmouth ne suivra pas l'exemple des diocèses de Moncton, Bathurst et Edmunston qui ont décidé d'imposer une preuve de vaccination à l'entrée des établissements religieux.

La porte-parole de l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth, Aurea Sadi, dit que l'institution continuera par contre de se fier aux recommandations du gouvernement de la Nouvelle-Écosse.

Nous continuons de discuter avec le gouvernement pour décider de ce qui est le plus utile pour protéger le public. C'est notre position, qui se base sur les recommandations des autorités sanitaires , dit-elle.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse prévoit en effet d'exiger une preuve de double vaccination contre la COVID-19 à l'entrée de nombreux lieux culturels et de loisir à partir du 4 octobre, mais pas des lieux de culte sauf lors d'un mariage ou d'un enterrement.

La porte-parole de l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth, Aurea Sadi, assure que le dialogue avec le gouvernement provincial se poursuit concernant la lutte contre la COVID-19. Photo : Google Meet

Ce que nous ferons dépendra des recommandations des autorités sanitaires. Une citation de :Aurea Sadi, porte-parole de l'archidiocèse d'Halifax-Yarmouth

Le Nouveau-Brunswick impose depuis mercredi une preuve de double vaccination à l'entrée de plusieurs commerces et services non essentiels. Là aussi, les lieux de culte sont exemptés, mais les diocèses de Moncton, Edmunston et Bathurst ont quand même décidé de demander une preuve de vaccination.

La présentation d'une preuve de double vaccination à l'entrée des lieux de culte n'est pas obligatoire en Nouvelle-Écosse. Photo : Radio-Canada / Peter Dawson

Aurea Sadi reconnaît que c'est un sujet de discussion en Nouvelle-Écosse.