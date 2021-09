COVID-19 : 30 % des cas chez les 11 ans et moins dans la Capitale-Nationale

Plus précisément, 30,5 % des nouveaux cas touchent les enfants de 0 à 11 ans pour la semaine en cours. La semaine dernière, cette proportion était de 28,6 % pour l’ensemble des 133 cas recensés.

Selon les données du CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Capitale-Nationale, Plus de la moitié des éclosions de la région sont dans des écoles primaires (6) et des milieux de garde (4), pour un total de 40 cas de COVID-19 parmi les élèves et le personnel.

Pendant ce temps, aucune éclosion n’est active dans les écoles secondaires où les élèves sont pour la grande majorité âgés de 12 ans et plus et qu’ils ont accès au vaccin.

À pareille date l’an dernier, 15 éclosions s’étaient déclarées dans les écoles secondaire de la Capitale-Nationale, et 7 autres dans les écoles primaires.

Chaudière-Appalaches

En Chaudière-Appalaches, la COVID-19 circule environ 4 fois plus que dans la Capitale-Nationale avec 75 cas actifs par 100 000 habitants. Par conséquent, les éclosions dans les écoles sont beaucoup plus nombreuses.

Le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de la région rapporte 32 éclosions en milieu scolaire, sans spécifier s’il s’agit d’écoles primaires ou secondaires, et 5 autres dans les milieux de garde. Au cours des 2 dernières semaines, entre 15 et 20 % des nouveaux cas ont été confirmés chez les enfants de 0 à 9 ans.

Les élèves qui fréquentent les écoles des Appalaches, de Beauce-Sartigan et des Etchemins sont d’ailleurs contraints de porter le masque en classe alors que ceux des autres régions de Chaudière-Appalaches et ceux de la Capitale-Nationale sont exemptés de cette mesure.