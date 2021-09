Lululemon est le nouvel habilleur officiel des athlètes olympiques canadiens

La marque de vêtements Lululemon devient le nouvel habilleur officiel d'Équipe Canada, annoncent le Comité olympique canadien (COC) et le Comité paralympique canadien (CPC). L'entreprise remplace ainsi la Compagnie de la Baie d’Hudson.

Le partenariat avec l’entreprise vancouvéroise s’étend des Jeux olympiques et paralympiques de Pékin, en 2022, jusqu'à ceux de Los Angeles, en 2028.

Soutenir ces incroyables athlètes qui se préparent à compétitionner et à atteindre leurs objectifs sur la plus grande scène sportive au monde est un véritable privilège , note le président-directeur général de Lululemon, Calvin McDonald, dans un communiqué.

Lululemon concevra en outre les vêtements et accessoires que portera l'équipe canadienne lors des cérémonies d'ouverture et de clôture aux Jeux olympiques. Photo : La Presse canadienne / Adrian Wyld

Lululemon sera ainsi responsable de la conception de vêtements et d’accessoires pour l'équipe canadienne. Elle fournira aux athlètes, entraîneurs et membres des missions des ensembles pour les cérémonies d'ouverture, de clôture et de remise des médailles, notamment.

C'est un partenariat formidable, et nous sommes vraiment heureux d'accueillir Lululemon dans les communautés olympiques et paralympiques , affirme Karen O'Neill, la chef de la direction du Comité paralympique canadien.