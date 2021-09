Val-d’Or va se pencher sur l’avenir de l’église ukrainienne

La Ville de Val-d’Or a conclu un partenariat avec le Cégep et l’UQAT afin de se pencher sur la mise en valeur du site de l’église ukrainienne Notre-Dame-de-la-Protection et de son presbytère, construits dans les années 1950.

La démarche a été amorcée à la demande de Mgr Lev Chayka, qui a indiqué à la Ville qu’il était prêt à rétrocéder les deux édifices.

Aujourd’hui âgé de 98 ans, le prêtre ukrainien tient cependant à ce que les bâtiments conservent une vocation culturelle et que le projet mette en valeur la présence de la communauté ukrainienne à Val-d’Or et en Abitibi-Témiscamingue.

Avant de pouvoir aller plus loin dans la démarche, la Ville a accepté de procéder à un bulletin de santé des bâtiments, qui sont très peu entretenus depuis quelques années.

On doit d’abord voir dans quel état ils sont et ce qui pourrait être fait avec, souligne le maire Pierre Corbeil. On veut identifier tout ce qui pourrait avoir une valeur culturelle. Cette démarche va faire foi des engagements que nous pourrons prendre pour la suite des choses, avec nos partenaires.

La Ville a fait le choix de travailler le dossier avec le Cégep et l’UQAT, qui sont voisins de l’église ukrainienne et qui ont des besoins d’expansion. Dans l’entente signée à l’époque avec la communauté ukrainienne, cette dernière s’était engagée à ce que le site serve uniquement à des fins religieuses ou éducatives.