Pelgag, Cormier, FouKi et les Cowboys en tête des nominations de l’ADISQ

L’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ) a dévoilé mercredi les artistes en lice pour le 43 e Gala de l’ADISQ. Cinq artistes et un groupe sortent du lot cette année, avec au moins cinq nominations chacun : Klô Pelgag, FouKi, Les Cowboys Fringants, Louis-Jean Cormier et Vincent Vallières.

Klô Pelgag mène le bal avec un total de 16 nominations pour son dernier album, Notre-Dame-des-Sept-Douleurs. En plus d’être en lice pour huit prix techniques, elle pourrait mettre la main sur huit autres prix artistiques, dont celui de l’autrice ou compositrice de l’année, celui de l’interprète de l’année et celui du spectacle francophone de l’année.

Le ciel est au plancher

Louis-Jean Cormier n’est pas loin derrière l’artiste d’origine gaspésienne, avec neuf nominations pour son deuxième album en un an, Le ciel est au plancher. Au chapitre des prix artistiques, l’auteur-compositeur-interprète est en lice dans cinq catégories : Album de l’année - adulte contemporain, Choix de la critique, Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web, Auteur ou compositeur de l’année et Interprète masculin de l’année.

Les Cowboys Fringants et le rappeur FouKi ne sont pas en reste avec respectivement sept et six nominations chacun. Le groupe de Repentigny pourrait notamment remporter le prix de la chanson de l’année pour Sur mon épaule, celui du groupe de l’année et celui du spectacle en ligne francophone pour le concert-événement L’Amérique pleure : le film.

Rappelons que le quintette devenu quatuor a remporté cinq Félix l’an dernier au Gala de l’ADISQ 2020. De son côté, le jeune verbomoteur FouKi compte deux albums en lice pour l’album de rap de l’année : Grignotines de luxe et Génies en herbe (avec Koriass). Il pourrait également repartir avec le Félix de l’interprète masculin de l’année, celui du meilleur spectacle en ligne francophone et celui de la meilleure chanson de l’année, pour Ciel, avec Alicia Moffet.

Le vétéran Vincent Vallières viendra se frotter à Louis-Jean Cormier et à Ariane Moffatt pour le prix de l’auteur ou compositeur de l’année. Il est également finaliste pour le prix de l’interprète de l’année et de la meilleure chanson de l’année pour Homme de rien, tirée de son huitième album Toute beauté n’est pas perdue.

Révélation de l’année

Le 43e Gala de l’ADISQ s’étale cette année sur trois soirées. Animé par Claudine Prévost, le Gala de l’industrie se tiendra le 1er novembre. Le Premier gala se déroulera le 3 novembre et sera animé par Pierre Lapointe. Quant au Gala de l’ADISQ, il sera présenté le 7 novembre par Louis-José Houde pour la seizième année consécutive.

On suivra de près les cinq artistes en lice pour le Félix de la Révélation de l’année, qui met de l’avant des musiciennes et musiciens pressentis pour occuper le paysage culturel québécois pour les années, voire les décennies à venir.

Alex Burger, Thierry Larose, Léa Jarry, le producteur CRi et le groupe Comment Debord se disputeront cet honneur cette année.