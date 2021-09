La salle Odyssée et des artistes de la région en nomination à l’ADISQ

La Maison de la culture de Gatineau (MCG) est en lice pour deux Félix, pour une troisième année consécutive. Sept artistes d’origine outaouaise et franco-ontarienne, dont Pierre Lapointe, Anachnid et Damien Robitaille, font également partie des finalistes au 43 e Gala de l’ADISQ, dont les nommés ont été dévoilés mercredi.

La MCGMaison de la culture de Gatineau et la salle Odyssée sont nommées respectivement dans les catégories Équipe de diffusion de spectacles et Salle de spectacles de l’année. Il s’agit des 24e et 25e nominations décrochées par le diffuseur gatinois, qui compte déjà huit trophées Félix.

Avec l’année qu’on vient de passer, la difficulté de présenter des spectacles en temps de pandémie, ces nominations arrivent à point nommé. C’est un baume , se réjouit le conseiller aux communications de la MCGMaison de la culture de Gatineau , Martin Vanasse.

Pandémie oblige, le jury a tenu compte du dynamisme des diffuseurs à faire rayonner les artistes en temps de COVID-19.

Le StudiOdyssée nous a permis, malgré la pandémie, de présenter des spectacles [virtuels] non seulement pour le grand public, mais ç’a profité aussi au théâtre scolaire, aux élèves dans les écoles. Une citation de :Martin Vanasse, conseiller aux communications de la MCG

Les lauréats pour ces deux catégories seront dévoilés le 1er novembre, lors du Gala de l’Industrie de l’ADISQ.

Pleins feux sur des artistes de l’Outaouais et de l’Ontario français

L'artiste oji-crie et micmaque Anachnid, qui a grandi dans la région, récolte trois nominations. Photo : Gracieuseté de l'artiste

Du côté des artistes, le Gatinois d’origine Pierre Lapointe mène le bal avec sept nominations, dont Album de l'année - Adulte contemporain, pour Chansons hivernales, et Interprète masculin de l'année.

Dans cette dernière catégorie, il est nommé aux côtés du Franco-Ontarien Damien Robitaille, qui récolte quant à lui quatre nominations, dont Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web.

Les autres artistes de la région en nomination : Ari Cui Cui (Ariane Gauthier) : Album ou DVD de l'année - Jeunesse

DJ Unpier : Album de l’année - Musique électronique

Half Moon Run (dont fait partie le chanteur ottavien Devon Portielje) : Album de l'année - Anglophone; Album de l'année - Réinterprétation; Artiste de l’année ayant le plus rayonné sur le web

Pat Groulx et les Bas blancs : Album de l’année - Country

L’artiste oji-cri et micmaque Anachnid, qui a grandi dans la région, pourrait pour sa part remporter jusqu’à trois Félix : Artiste autochtone de l'année, Collaboration internationale de l’année et Spectacle en ligne de l’année - Anglophone/autres langues/langues autochtones.

Le 43e Gala de l’ADISQ, animé par l’humoriste Louis-José Houde, sera présenté le 7 novembre prochain, sur les ondes d’ICI Télé.