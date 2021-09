Au moins 42 cas et transmission communautaire de la COVID-19 à Baie Verte

Il y a deux nouveaux cas dans l'ouest de Terre-Neuve et 21 dans la région centrale de l'île. De ce total, on compte 13 cas présumés que le gouvernement avait évoqués dans les jours précédents et qui se sont confirmés.

La grande majorité des nouveaux cas sont liés à l'éclosion de COVID-19 à Baie Verte, où le virus a maintenant infecté au moins 42 personnes, a indiqué la Dre Rosann Seviour, médecin hygiéniste en chef intérimaire de Terre-Neuve-et-Labrador.

Il y a transmission communautaire du virus à Baie Verte, a confirmé mercredi dans un point de presse la Dre Seviour. Cette dernière remplace la médecin hygiéniste en chef Janice Fitzgerald, en congé pour quelques semaines .

Il y a mercredi au moins 77 cas actifs de COVID-19 à Terre-Neuve-et-Labrador. Une des personnes atteintes est hospitalisée.

Pour aider à freiner cette éclosion, la Dre Rosann Seviour demande aux Terre-Neuviens d’aller passer un test de dépistage de la COVID-19, même en présence d’un seul symptôme léger .

Lorsque le nombre de cas de COVID-19 est peu élevé, le public, dit-elle, a tendance à ignorer ces symptômes ou à les confondre avec ceux d’un simple rhume.

Les écoles de la région de Baie Verte restent par ailleurs ouvertes. Il n’y a aucun cas lié à des écoles et, par conséquent, aucune raison de les fermer , dit la Dre Seviour. Depuis la rentrée, le gouvernement provincial tient à garder les élèves en classe.

Vaccination

En date du 20 septembre, au moins 87 % des résidents de Terre-Neuve-et-Labrador âgés de 12 ans et plus ont reçu au moins une dose d’un vaccin contre la COVID-19, et près de 80 % ont reçu deux doses.

Le vaccin n’est pour le moment offert qu’aux individus de 12 ans et plus.

La Dre Rosann Seviour a réitéré l’utilité des vaccins, même s’ils ne préviennent pas à 100 % la maladie.

Citant les données récemment partagées par la santé publique en Colombie-Britannique, la Dre Seviour a rappelé qu’un individu non vacciné avait 12 fois plus de risques d’attraper la COVID-19 et 34 fois plus de risques d’être hospitalisé qu’une personne du même âge ayant reçu ses deux doses de vaccin.