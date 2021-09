Des doctorants en psychologie manifestent devant le bureau d’Andrée Laforest

Selon eux, les conditions dictées pour que les étudiants aient accès à une bourse de 25 000 $ remise par Québec sont trop contraignantes.

Pour s'engager avec la bourse, on a deux ans à faire pour le CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux ou tout autre organisme public. Si on ne peut pas faire les deux ans parce que, par exemple, l'emplacement ne peut pas nous offrir un poste, on est tenu de faire 150 heures de bénévolat , a déploré Alexandra Pilote, porte-parole des manifestants.

Au surplus, ce qui choque ces étudiants, c'est que certains CIUSSSCentre intégré universitaire de santé et de services sociaux auraient trouvé des moyens un peu particuliers pour pouvoir les retenir plus longtemps avec eux.

On crée des contrats, sans aucune date d'entrée en fonction, sans aucune précision des tâches, ni d'emplacement. Ça va à l'encontre de notre code professionnel, de notre code déontologique, de notre autonomie professionnelle , a-t-elle poursuivi.

La situation, d'après les étudiants, n'aidera en rien à combler la pénurie de psychologues dans le réseau de la santé et découragera plutôt les jeunes d'aller travailler dans le réseau public

75 % des doctorants vont se diriger vers le secteur privé parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à ces mesures-là , a conclu l'étudiante en psychologie.

Les étudiants espèrent que Québec réagira rapidement pour régler ce problème.

D'après un reportage de Louis Martineau