Mort de 3 travailleurs : Beauceville « en état de choc »

Il y a des gens de la même famille qui travaillent là. Il y a des voisins. Il y a des amis. Ce sont des gens qui se côtoient pratiquement tous les jours. Ce n'est pas une grosse communauté, alors, c'est toute une onde de choc, en fait, dans la région, puis dans la ville aussi présentement , confie François Cardinal, représentant du Syndicat des Métallos, qui compte des membres parmi les victimes.

Il mentionne que la priorité de son organisation est d’offrir aux familles endeuillées et à toute personne affectée par la tragédie l’aide psychologique dont elles ont besoin.

Le syndicat a mis à leur disposition une équipe de délégués sociaux, des gens formés pour les diriger vers la bonne ressource d’aide.

François Cardinal affirme que la priorité de son syndicat est de venir en aide à toutes les personnes touchées par la tragédie. Photo : Radio-Canada

Pour ne pas leur imposer un stress supplémentaire , le syndicat va répondre aux questions des familles et des travailleurs concernés portant sur les aides financières qu’ils peuvent réclamer.

C'est un état de choc. Les gens se connaissent. Ce sont plus que des collègues de travail. Une citation de :François Cardinal, représentant, Syndicat des Métallos

Le soutien offert par le Syndicat des Métallos s’ajoute à celui apporté par Séchoirs de Beauce, via son programme d’aide aux employés, et par le CISSSCentre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, qui a dépêché des travailleurs sociaux sur place.

Aider tout le monde

François Cardinal affirme que tous les efforts nécessaires seront déployés afin de s’assurer que chaque personne ait accès et obtient l’aide dont elle a besoin.

L'important, pour l'instant, ce sont les gens, ce sont les travailleurs et travailleuses qui ont été impliqués là-dedans. Syndiqués ou pas syndiqués, nous, on va être là jusqu'au bout pour eux. On va les soutenir tant et aussi longtemps qu'il va falloir. On va les aider puis les orienter , insiste le représentant syndical.

Les employés peuvent obtenir de l'aide en se rendant au centre des loisirs de Beauceville. Photo : Radio-Canada / Marc-Antoine Lavoie

L’usine Séchoirs de Beauce, qui a subi d’importants dommages dans l’incendie de lundi, ne pourra reprendre ses activités à court terme. Selon le Syndicat des Métallos, l’employeur aurait offert de muter les travailleurs qui le désirent dans différentes entreprises lui appartenant.

Il aurait également fait part de son intention de redémarrer l’usine ailleurs sur le territoire de Beauceville.

Il a dit qu'il n'y aurait pas d'orphelins. C'est les termes qu'il a pris. Il ne fera pas d'orphelins avec ses travailleurs, il ne laissera pas tomber personne , rapporte François Cardinal.

Avec les informations de Marc-Antoine Lavoie