Lancement du hub Avantage numérique

Le Petit Théâtre du Vieux Noranda, en partenariat avec plusieurs autres organismes et entreprises, a dévoilé ce projet technocréatif liant l’Abitibi-Témiscamingue, la Baie-James et le nord de l’Ontario francophone.

L’objectif du hub Avantage numérique c’est vraiment de développer tout l’écosystème technocréatif sur les territoires du Croissant Boréal, c’est-à-dire le Nord-du-Québec, l’Abitibi-Témiscamingue et le nord de l’Ontario francophone. C’est de permettre de développer la littératie numérique, d’avoir de plus en plus de chances d’explorer les technologies et de faire en sorte qu’on soit tellement attractif qu’on puisse retenir les talents technocréatifs qui sont vraiment importants dans le monde dans lequel on vit. Ultimement, c’est même de positionner le Croissant boréal au niveau international, rien de moins , explique Rosalie Chartier-Lacombe, directrice du Petit Théâtre du Vieux Noranda.

Un hub est une zone favorisant les rencontres grâce à ses infrastructures qui la connectent à d’autres lieux, comme un port ou un aéroport. En informatique, un hub concentre les transmissions en une seule, permettant de regrouper plusieurs liaisons en une.

Le projet pourra développer des activités d’introduction, des colloques, de la formation et des espaces créatifs de collaboration, entre autres, pour stimuler le développement technologique du Croissant boréal.

Le projet, initié par le Petit Théâtre du Vieux Noranda, a été réalisé grâce au partenariat de l’UQAT, du Conseil de la culture, de l’Administration régionale Baie-James et d’organisations comme le Collège Boréal et le Carrefour francophone de Sudbury. L’idée se développe depuis le forum Avantage numérique organisé par le Conseil de la culture en Abitibi-Témiscamingue, en 2012.

Des acteurs du milieu des affaires, du savoir et du milieu culturel seront réunis autour du développement de l’écosystème numérique dans les communautés des trois régions administratives. Avantage numérique est donc à la fois un espace virtuel, physique et mobile pour stimuler le côté créatif, entrepreneurial et technologique du plus grand nombre de milieux possible.

L’espace de coworking à Val-d’Or, la Centrale à Amos et le Spot à Rouyn-Noranda sont quelques exemples de la dizaine de lieux qui sont associés à Avantage numérique.

Plusieurs grands projets sont déjà organisés, comme le Forum Avantage numérique (FAN) qui se déroulera à Amos en avril prochain, un projet de découvrabilité territoriale, de création de contenus et le Mobilab.